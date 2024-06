Buch-Start: “I love Vienna – Die 101 Lieblingscafés der Stars“

Das im Vorjahr erschienene Werk „I love Vienna – Die 111 Lieblingsplätze der Stars“ findet nun eine Fortsetzung.

Diesmal rückt Autor Clemens Trischler die Wiener Kaffeehauskultur mit ihren Besonderheiten in den Fokus, insgesamt zeigen 101 prominente Persönlichkeiten ihre Wiener Lieblingscafés und verraten ganz persönliche Kaffee-Gewohnheiten.

Startschuss mit Hannes Reichelt

Den Anfang machte am Sonntag, 16. Juni 2024 der ehemalige Skiweltmeister Hannes Reichelt, der für das Shooting extra aus Tirol in die Bundeshauptstadt reiste. Trischler engagierte für das Projekt erneut Top-Fotografin Monika Fellner, die Reichelt im Café Sperl im sechsten Wiener Gemeindebezirk ablichtete. Üblicherweise bestellt er bei seinen Besuchen im Kaffeehaus stets einen Espresso und erklärt: „Ich vertrage nämlich im Kaffee keine Milch und habe mich daher an Espresso gewöhnt. Manchmal mit, manchmal ohne Zucker.“

Erscheinen wird das Buch Ende des Jahres im echomedia Buchverlag.