Margaretenplatz: Ideen für das Grätzl sind gefragt!

Die Bewohner:innen im Fünften bekommen Mitspracherecht und können ihre Vorschläge für die Umgestaltung des Grätzls um den Margaretenplatz einbringen.

Das Zentrum Margaretens soll zukunftsfit gemacht werden – und alle Bewohner:in­nen können sich dabei aktiv einbringen: Wie wird das Grätzl rund um den Margaretenplatz noch lebenswerter? Das ist die Frage, die sich der Bezirk stellt und bei der er die Margaret­ner:innen gerne einbezieht. Sie können mitbestimmen, auf

welche Aspekte bei der Umgestaltung besonderes Augenmerk gelegt werden soll – von mehr Grünflächen über bessere Radwege bis hin zu neuen Aufenthalts­bereichen.

Beteiligen Sie sich!

Die Neugestaltung des Margareten-Grätzls liegt also in den Händen der Bewohner:innen. Den Auftakt des umfangreichen Beteiligungsprozesses macht ein Fragebogen, der per Post zugesendet wird, aber alternativ auch online bis 14. November ausgefüllt werden kann. Auch diverse Veranstaltungen direkt vor Ort, wie der „Marktstand der Ideen“ am 15. Oktober, sind heuer noch geplant.