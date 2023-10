Favoriten: Hanssonzentrum feierte für den guten Zweck

Kürzlich lud das Hanssonzentrum in Favoriten zum Oktoberfest. Doch es stand nicht nur das Feiern im Mittelpunkt, sondern auch der gute Zweck.

Beste „Wiesnstimmung“ war kürzlich im Hanssonzentrum garantiert.Bieranstich, Freibier und Gastrostände boten dutzenden Gästen genussvolle Begleitung zum Shopping. Auch für beste Unterhaltung war gesorgt: Tanzeinlagen, ein Glücksrad sowie eine Leselounge für Kinder und vieles mehr sorgten für kurze Weile. „Die Jungen Fetzer“ begeisterten live mit Tanz-, Party- und Unterhaltungsmusik. Tolle Angebote und Aktionen in den Shops rundeten den Einkaufsnachmittag ab.

Spendenübergabe an Biwak

Ein weiteres Highlight war die Spendenübergabe der Kaufleute an Biwak, die Kinderwohngemeinschaft Laaerberg. Der Verein betreibt derzeit zwei Wohngemeinschaften im 10. Bezirk für je sieben Kinder – von Geburt an bis zum 6. Lebensjahr. Dem Hanssonzentrum ist es ein großes Anliegen und eine Freude, das tolle Projekt mit 10.000 Euro an Spendengeldern zu unterstützen!

Die großzügige Spende des Hanssonzentrums hilft, unser Angebot auch weiterhin anbieten zu können. (Christine Lapp)

„Für Kinder, mit besonderen Bedürfnissen, schafft BIWAK in den Wohngemeinschaften ein Umfeld von liebevoller Zuwendung, vereint mit therapeutischen Angeboten und medizinischer Betreuung. Die großzügige Spende des Hanssonzentrums hilft, unser Angebot auch weiterhin anbieten zu können“, freut sich Christine Lapp, Vorstandsvorsitzende des Vereins.

Bei der Spendenübergabe waren außerdem Rosemarie Knoth MSc, Sozialpädagogische und pflegerische Leiterin, Doris Paul, wirtschaftliche Leiterin von BIWAK sowie Elisabeth Binder, Obfrau der Kaufleute und Katharina Wild, Center – und Assetmanagerin des Hanssonzentrums.

Geschenkidee gesucht?

Ob Geburtstag, Jahrestag oder einfach als Dankeschön: Die Einkaufsgutscheine für das Hanssonzentrum passen einfach immer. Beschenkte können damit in knapp 40 Shops das Richtige finden. Die Gutscheine sind vor Ort (10., Favoritenstraße 239) bei Zoo Gabriel erhältlich und in allen gekennzeichneten Shops einlösbar. Oder einfach online unter: www.hanssonzentrum.at/service/gutscheine