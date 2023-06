Im „Kursana Tivoli“ machte man den Sommer zum Fest

Unlängst wurde in der Kursana Residenz Wien-Tivoli in Meidling mit zahlreichen Bewohnern, Gästen und Freunden der Residenz der Sommer unter dem Motto: „What a wonderful world“ eingeläutet. Bei herrlichem Sommerwetter, einem abwechslungsreichen Programm und einer besonderen Künstlerin wurde das Fest für alle zu einem unvergesslichen Nachmittag.

Bei bestem Sommerwetter konnte im weitläufigen Residenzgarten und auf der lauschigen Sonnenterrasse gefeiert werden. Stargast des Sommerfestes – Sandra Pires verzauberte die Residenz mit bekannten Liedern aus ihrem bunten Programm „Nostalgische Erinnerungen“. Die gebürtige Portugiesin strahlte auf der Bühne, durch ihre Musik und auch im persönlichen Gespräch pure Kraft und Lebensfreude aus und sang sich damit in die Herzen der Bewohner. Nach dem Auftritt wurde das sommerliche Buffet mit herzhaften Leckereien, selbstgebackenem Kuchen und fruchtiger Erdbeerbowle eröffnet. Laufende Natur-Spaziergänge durch den weitläufigen, dicht bewachsene Residenzgarten rundeten das Programm ab.

Wissensdurst stillen

Das Herzstück bei Kursana ist das idyllische Teichplatzl inmitten des weitläufigen, vielfältig bewachsenen Residenzgartens. Deshalb wurden heuer auch In- und Outdoor Rundgänge angeboten: So hatten die Gäste bei Natur-Rundgängen die Möglichkeit in die Fauna und Flora bei Kursana einzutauchen. „Auf unseren Gasten sind wir besonders stolz. Er ist ein wahres Naherholungsgebiet. In unserem Teich haben sich drei Enten häuslich niedergelassen und auch Eichhörnchen schätzen das Areal“, erzählt Direktorin Brigitta Hartl-Wagner gaben Hausbesichtigungen Einblicke in das Residenzleben. Zusätzlich luden „Informations-Inseln“ zur Blutdruckmessung ein und geben wissenswerte Informationen rund um das Thema Pflege.

Sommerfest für den guten Zweck

Gemeinnütziges Engagement wird bei Kursana groß geschrieben, deshalb wird in diesem Jahr die wertvolle Arbeit der „Roten Nasen“ mit Spendengeldern unterstützt. Schließlich ist die stärkende Kraft des Humors, Mut und Zuversicht in allen Lebenslagen essentiell. Davon überzeugten sich alle auch beim Live-Auftritt der CliniClowns. Das Sommerfest wurde somit zu einer kleinen Charity-Aktion: Der Erlös der Tombola kommt dem gemeinnützigen Verein zugute und auch das Spenden-Sparschwein wurde fleißig „gefüttert“. Das gesamte Kursana-Team freut sich über den gelungenen Sommerbeginn: „Die Wiederaufnahme unseres beliebten Sommerfests wurde von allen mit offenen Armen angenommen. Es war wunderbar so viel Freude und Heiterkeit in den Augen der Gäste zu sehen. Genau mit dieser Energie und Lebensfreude wollen wir nun in die Sommermonate starten!“, so die Direktorin.

