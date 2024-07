Im Schönbrunner Stöckl wird der Sommer zur Bühne

Das Schönbrunner Stöckl lädt bis in den September mit der “Sommerbühne” zu unvergesslichen Sommerabenden ein. Freitags und Samstags können die Gäste hier ab 18 Uhr Kulinarik zu Live-Musik genießen.

Anzeige

Das Programm der Sommerbühne bietet eine breite Palette an Musikgenres – von Jazz über Pop und Rock’n Roll bis hin zu Schlager und Country. Bei Schlechtwetter wird das Programm ins gemütliche Dinnertheater verlegt.

Für das leibliche Wohl ist natürlich auch bestens gesorgt: Das legendäre Beef Tartar und das Gemüse Tartar für Veganer und Vegetarier sind nur einige der Highlights aus der Speisekarte. Ganz neu sind außerdem die Stöckl XXL-Spieße, die sowohl in Varianten mit Fleisch oder Fisch aber auch mit Gemüse erhältlich sind. Erfrischende Cocktails runden das kulinarische Erlebnis ab.

Highlights unter freiem Himmel

Die Sommerbühne des Schönbrunner Stöckls bietet ein vielfältiges und spannendes Programm für jeden Musikgeschmack. Christine GeLÜCK zum Beispiel verzaubert mit einer Mischung aus Jazz, Popsongs, Rock’n Roll, Schlager und Country und tritt insgesamt an sechs Abenden auf.

Michael Morgen bringt die schönsten Welthits, Italo-Pop und Austropop auf die Bühne und sorgt an fünf Terminen für sommerliche Stimmung. Wolf Frank unterhält sein Publikum an vier Abenden mit Evergreens & Welthits gewürzt mit guter Laune und viel, viel Witz! Bei seinem Programm “Stimmwunder” bleibt kein Auge trocken!

Daniela Krammer spielt und singt an vier Abenden Swinglieder der großen Hollywood Ära und begeistert mit ihrem einzigartigen Programm “Saxolady“. Alf Junghans, die “Voice of Las Vegas”, bringt den Glanz der großen Shows in die Sommernächte und ist ebenfalls an vier Abenden zu erleben.

Das humorvolle Trio Wiener Schmäh mit Wiener Knie sorgt an drei Abenden mit typisch wienerischer und kultiger Unterhaltung für herzhafte Lacher. Mit verschiedenen Live-Instrumenten bieten sie ein unvergessliches Erlebnis, das typisch wienerischen Charme versprüht.

Alle Infos unter www.schoenbrunnerstoeckl.com