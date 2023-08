Im Spital Speising hat man ein Herz für alle Lebewesen

Biodiversität wird in Speising mehr und mehr gelebt. Im Garten des Orthopädischen Spital Speising wird die Artenvielfalt in der Natur gefördert und somit Nahrungsangebote und Lebensräume für Tiere geschaffen.

Seit Ende Mai stehen mehrere Bienenstöcke auf den Rasenflächen rund um das ehemalige Schwesternwohnheim in der Speisinger Straße 109 in Hietzing. Der Imker Martin Maier-Hangler züchtet seine eigenen Bienenköniginnen und verarbeitet alle Urprodukte, die ihm die Bienen schenken: Honig, Wachs, Propolis und Blütenpollen. Der Speisinger Honig wurde bereits bei dem Maskenfrühstück im April an die Mitarbeiter des Spitals verteilt und kann in der Cafeteria vor Ort erworben werden. Ebenso wurde die Grünfläche des Rondeaus im Zentrum des Spitalareals neu bepflanzt und mit Insektenhotels bestückt.

Der „Biobaum“ am Gelände des Mitarbeiter-Parkplatzes wurde zurückgeschnitten und absichtlich nicht gefällt, um Insekten und kleinen Wildtieren ein Zuhause zu geben. Der Baumabschnitt an Ästen und Laub wurde hinter das alte Heizhaus gebracht, um dort Kleintieren, und im Winter vielleicht einem Igel, Unterschlupf zu gewähren.

„Ausgezeichnetes Spital“

Zur Eröffnung der Sommer- und Badesaison, wurden auf Baumstämmen im Rondeau Vogeltränken aufgestellt, die von kleinen Künstlern liebevoll gestaltet wurden. Die Steine dienen übrigens als „Rettungsinsel“ für Insekten. Gerne können Besucher die bunten Teller befüllen, wenn Sie sehen, dass wenig Wasser in den Tassen ist.

„Wir wollen das gesamte Grundstück Speising natürlich nutzen und unsere vielseitige Natur schützen.“, so ein Sprecher des Spitals in Speising und ergänzt „Für unsere verantwortungsbewussten Leistungen für den Umweltschutz insbesondere im Bereich der Biodiversität hat der Standort bereits die Auszeichnung „Nationalpark Garten“ erhalten.“ Letzten Herbst wurde das Spital Speising übrigens nach dem freiwilligen Umweltmanagement EMAS zertifiziert und verpflichtet sich, laufend die Umweltleistungen zu verbessern.