Im Süden Wiens fährt es sich jetzt mit Bussen besser

Die Neuausschreibung der Regionalbusse im Wiener Südraum sichert langfristig stabilen und gut ausgebauten öffentlichen Verkehr mit aktuellen Fahrplänen, Verbesserungen gibt es auf der Linie 269 und beim Ortsbus in Perchtoldsdorf.

Mit dem Betriebsstart der Regionalbus-Neuausschreibung am 10. August wird mit den Gewinnern der europaweiten Ausschreibung Österreichische Postbus AG, Oberger GmbH und Blaguss Reisen GmbH der eingeschlagene Erfolgspfad im Süden Wiens und dem Bezirk Mödling weiter beschritten. Damit kann die hohe Qualität des Busverkehres in der Region nachhaltig mit den aktuellen Fahrplänen gehalten und weitere Leistungsverbesserungen auf der Linie 269 und beim Ortsbus in Perchtoldsdorf umgesetzt werden:

Verbesserungen auf der Linie 269 – Siebenhirten – Campus 21 – Mödling – (Maria Enzersdorf Südstadt)

Erweiterung der Routenführung inkl. neuer Haltestellen führt zu Erschließung des Siedlungsgebietes in Brunn/Wolfholzgasse.

Neuerungen und Betriebszeitenausweitung beim Ortsbus in Perchtoldsdorf ab 12. August

modernes, barrierefreies 8m-Fahrzeug mit 12 Sitzplätzen im einheitlichen Design

gut lesbare Außen- und Innenanzeigen sowie Haltestellenansagen

bargeldlose Zahlungsmöglichkeit im Bus

Linie 1: Marktplatz – Sportzentrum – Marktplatz – Bahnhof – Wien Rodaun – Marktplatz

Ausweitung der Betriebszeiten:

Mo-Fr erste Fahrt ab Marktplatz 7:11 Uhr (bisher 30 Uhr) Mo-Fr letzte Fahrt um 16.22 Uhr fährt gesamten Verlauf (bisher nur Marktplatz – Sportzentrum – Marktplatz) am 1.11. und 8.12. erste Fahrt ebenfalls schon über Sportplatz, letzte Fahrt um 17.22 Uhr (bisher22 Uhr und nur kurze Runde Marktplatz – Sportzentrum – Marktplatz)



Linie 2: Marktplatz – Wien Rodaun – Bahnhof – Haydngasse – Marktplatz

Ausweitung der Betriebszeiten Mo-Fr erste Fahrt 6.41 Uhr (bisher52 Uhr) Mo-Fr letzte Fahrt 16.52 Uhr (bisher52 Uhr) am 1.11. und 8.12. erste Fahrt 7.52 Uhr, letzte Fahrt 16.52 Uhr



Der VOR AnachB Routenplaner

Die Fahrpläne entsprechen weitgehend dem heutigen Angebot und sind ab 1. Juli 2024 in den VOR AnachB Routingservices https://anachb.vor.at sowie in der VOR AnachB App abrufbar.

Achtung: Es muss ein Reisedatum ab dem 10. August 2024 eingegeben werden. Bei schulrelevanten Verbindungen bitte ein Datum ab dem Schulstart am 2. September 2024 angeben.