Transformer: „Forscherküche“ zum Aktivwerden

Aus einem Leerstand am Rennweg 89a hat sich mit dem Transformer Co-Creation-Space ein spannender Ort der Forschung und kreativen Wissensvermittlung entwickelt. Im Herbst gibt es spannende, frei zugängliche Workshops und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche.

Hier erkunden Studierende und Wissenschaftler der TU Wien für und gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen von 10 bis 19 Jahren Themen wie Klima und Energie, Klimawandelanpassung und Kreislaufwirtschaft. Gemeinsam mit über 40 Netzwerk-Partnern aus Wirtschaft, dem öffentlichen Sektor, Bildung, Soziales, Kultur und Kunst sowie Climate Entrepreneurship Ende November 2026 und gefördert vom Klima- und Energiefonds und dem FFG soll sich der Transformer bis Ende November 2026 zu einem selbstständig laufenden Ort kreativer Wissensvermittlung und Forschung entwickeln.

Kinder und Jugendliche entwickeln umweltfreundlichere Zukunft mit

Kinder und Jugendlichen wird im Transformer innerhalb von kostenlosen Workshops und Veranstaltungen die Möglichkeit geboten werden, die eigenen Handlungskompetenzen bei wichtigen Zukunftsthemen wie Klima, Energie und Technik zu stärken. Durch das lebenszyklusbasierende und kreisläufige Zerlegen, Reparieren, Erforschen und Erschaffen von Gegenstände des Alltags, digitalen Produkten und „Konsumgütern“ wie die ressourcenintensive, gebaute Umwelt, erkennen die teilnehmenden 10- bis 19-Jährigen selbst die Auswirkungen ihres Konsumverhaltens und Handelns. Sie finden gemeinsam mit den Studierenden und Wissenschaftlern Lösungen für eine gesunde und umweltfreundlichere Zukunft. Dies wiederum eröffnet neue Berufsfelder im Green-Jobs-Bereich, das Entdecken von Interessen, Möglichkeiten der Freizeitgestaltung inklusive der Veränderung von bestehenden Konsummustern.

Spielerischer Zugang zu Forschungs- und Wissenschaftsthemen

Eine kreative Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Methoden und Experimenten wird vor Ort für Kinder und Jugendliche erlebbar gemacht. In der Materialmine werden Baustoffe, Materialien, Objekte gesammelt; Geräte, Möbel, Bauteile zerlegt; Materialien untersucht und analysiert, um Ressourcenströme, Recycling und Abfälle zu verstehen. In der Kreationsküche geht es um die direkte Wiederverwendung von Materialien und den Einsatz von recycelten Materialen, um Experimente durchzuführen wodurch neue Kreationen und Systeme entwickelt werden. Das Zukunftsportal dreht sich um die Weiterentwicklung von Systemen und die Bildung von Kreisläufen. Digitalisierung und Automatisierung spielen dabei ebenfalls eine zentrale Rolle. So bietet die Escape-Box „Ocean Eye“ eine Mischung aus spielerischem Escape-Game-Erlebnis und Experiment, bei dem die Problematik des Mikroplastiks im Meer behandelt wird.

Eröffnung der Materialmine und spannendes Herbstprogramm

Beim Eröffnungsfest der Materialmine am 11. Oktober sind alle dazu eingeladen, die Stationsrallye auszuprobieren und das spannende Transformer-Herbstprogramm kennenzulernen. In der Materialmine des Transformers kann man verschiedene Stationen bei einer Rallye erkunden und kreativ werden. Dabei erfährt man nützliche Infos zu verschiedenen Materialien und Produkten. Wie man sie im Alltag nutzen kann und wo man sie in unserer Umgebung findet. Ob sie weiterverwendet, umgebaut oder recycelt werden können. Bei „Die Stadt als Ressource“ kann man bei einem geführten Fotowalk durch die Stadt mitmachen und in einem Workshop neu gewonnenes Wissen direkt anwenden. Fotowalk und Workshop sind für Teilnehmende ab 12 Jahre geeignet. Im Rahmen des Rotlicht Festivals werden die Ergebnisse aus „Stadt als Ressource” der Öffentlichkeit präsentiert.

Eröffnungsfest Materialmine

11.10., 14-18 Uhr

Transformer, Rennweg 96a, 1030 Wien

Eintritt frei!

Stationsrallye Materialmine

Termine: 17.10., 31.10., 14.11., 21.11., 22.11., 14-16 Uhr

Transformer, Rennweg 96a, 1030 Wien

Eintritt frei, Anmeldung hier notwendig!

Fotowalk & Workshop „Die Stadt als Ressource“

Termine: 24.10. & 7.11., 14-18 Uhr

Start um 14 Uhr: Transformer, Rennweg 89a, 1030 Wien, Ende um 18 Uhr: Paulusplatz 5, 1030 Wien

Die Ergebnisse werden beim Rotlicht Festival 2024 der Öffentlichkeit präsentiert

(21.11 und 23.11., 14–18 Uhr im Transformer).

Eintritt frei, Anmeldung hier notwendig!

Escapebox „Ocean Eye“

Für Gruppen von 3-6 Personen, ab 15 Jahren, Dauer: 60 Minuten, Kosten: € 10,–

Dienstag & Donnerstag (bis Ende November), 17–19 Uhr

Hier geht es zur Buchung!

Sondertermine sind auf Anfrage und gegen einen Kostenbeitrag von € 90,– möglich unter

oceaneye@science-center-net.at

Informationen zum Transformer Co-Creation Space

transformer.project.tuwien.ac.at