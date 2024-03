Immerhin: Rapid-Goalie Hedl darf Sonntag spielen

Der Rapid-Protest gegen die massiven Spielersperren der Bundesliga hat zum Teil gefruchtet. Marco Grüll bekam ein Spieler weniger aufgebrummt. Bei Torhüter Niklas Hedl wurde die unbedingte Sperre aufgehoben – er darf damit am Sonntag auflaufen.

Trotz allem ist das Bundesliga-Senatsurteil für Rapid im entscheidenden Spiel gegen Klagenfurt eine Schwächung. Denn die Sperren von Torjäger Guido Burgstaller (6 Spiele, davon 3 bedingt), Thorsten Schick (5 Spiele, davon 3 bedingt) und Maximilian Hofmann (3 Spiele, davon 2 bedingt) wurden vollinhaltlich bestätigt. Sie alle werden also im entscheidenden Duell fehlen.

Liga-Entgegenkommen in zwei Fällen

In zwei Fällen meinte das Protestkomitee: „Bei der Reduktion der Sperre von Marco Grüll ist im Vergleich zu Guido Burgstaller die besondere Rolle und Vorbildfunktion von Letzterem als Kapitän zu erwähnen.“ Und weiter: „Bei Niklas Hedl ist neben den bereits vom Senat 1 gewürdigten Milderungsgründen zusätzlich dessen – im Vergleich zu den anderen Spielern – junges Alter zu erwähnen.“

Hedl darf im Tor stehen

Also wurde die Sperre von Marco Grüll von 6 Spielen auf 5 Spiele reduziert, wobei davon drei Spiele bedingt nachgesehen werden. Er wird also in den kommenden zwei Pflichtspielen fehlen. Nicht so bei Goalie Niklas Hedl: Die 3-Spiele-Sperre bleibt zwar aufrecht, wurde aber zur Gänze bedingt nachgesehen. Er ist damit gegen Klagenfurt (Sonntag, 17 Uhr, auswärts) spielberechtigt. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Grün-Weißen.

