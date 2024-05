Auf in den Sommer: Experten-Tipps für ein reisefertiges Immunsystem

Wir dürfen Urlaub machen, unser Immunsystem arbeitet immer. Deswegen sollte es im Sommer genauso unterstützt werden wie im Winter. Ökopharm44, bekannt für Immun44®, hat einige Tipps, um das Immunsystem optimal für die bevorstehende Reisezeit vorzubereiten.

Lebensmittel zum Schutz vor oxidativem Stress und Mikronährstoffe als Reisebegleiter

Die Zeit vor dem Urlaub sollte bewusst genutzt werden, um den Körper mit gesunder Ernährung zu unterstützen. Dazu gehören beispielsweise Beeren, Zitrusfrüchte und grünes Blattgemüse, die reich an Vitamin C und Zink sind und die Zellen vor oxidativem Stress schützen. Nahrungsergänzungsmittel, wie Immun44® ergänzen diese natürlichen Quellen mit weiteren wichtigen Mikronährstoffen wie Vitamin A, B6, B12, Folsäure und Vitamin D.

Aktiv sein und bleiben – auch im Urlaub – für starke Abwehrkräfte

Bewegung fördert den Stoffwechsel und sorgt dafür, dass alle Zellen gut versorgt werden und alle Abläufe gut funktionieren, auch das Immunsystem. Wer bereits im Alltag eine Routine für regelmäßige körperliche Aktivität etabliert, bleibt auch im Urlaub leichter aktiv.

Flüssigkeitszufuhr und sommerliche Ernährung

Eine ausgewogene Ernährung und ausreichende Flüssigkeitszufuhr sind in der warmen Saison ganz besonders wichtig. Saisonales Gemüse und Obst lassen sich gut integrieren, zum Beispiel in Gemüsepfannen oder frisch gepressten Säften. Sie bieten Abwechslung im Alltag und liefern wichtige Antioxidantien wie Vitamin C und E.

Wer auf sein heiß geliebtes Saison-Eis verzichten kann, macht vor dem Urlaub gar eine Zucker-Detox-Phase. Denn Verzicht auf Zucker kann vor dem Urlaub gute Nebeneffekte haben: ein besseres Hautbild und ein besserer Schlaf – so steht der wohlverdienten Erholung nichts mehr im Weg.

Nicht nur die Liebe geht durch den Magen

Nicht nur frische, sondern auch fermentierte Salate wie Krautsalat, saure Gurken oder Kimchi liefern wertvolle Nährstoffe, die unser Körper braucht. Diese fermentierten Lebensmittel fördern die Darmgesundheit und unterstützen so das Immunsystem.

Extra-Tipp: Nahrungsergänzungsmittel für die Reise

Wir dürfen Urlaub machen, unser Immunsystem arbeitet immer. Nahrungsergänzungsmittel wie Immun44® sollten daher auf unserer Packliste nicht fehlen. Immun44® ist in verschiedenen Darreichungsformen in der Apotheke erhältlich. Besonders praktisch für eine Reise oder unterwegs ist Immun44® in Kapselform, als Lutschtablette oder als Saft-Stick.

