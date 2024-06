Welt-Kontinenz-Woche: Gratis-Webinare informieren

Die Medizinische Kontinenzgesellschaft Österreich (MKÖ) informiert im Rahmen der heurigen Welt-Kontinenz-Woche von 17.-23. Juni anhand von virtuellen Vorträgen und kompakten Infoblättern.

Probleme mit der Kontinenz sind bei Erkrankungen wie Demenz, Multiple Sklerose (MS) oder Parkinson eine häufige Begleiterscheinung. Zusätzlich zur ohnehin schon sehr belastenden Grunderkrankung stellt dies nicht nur für die Betroffenen selbst, sondern auch für ihre Angehörigen eine enorme Herausforderung dar.

Neurologische Erkrankungen und Inkontinenz

Die Medizinische Kontinenzgesellschaft Österreich (MKÖ) verstärkt im Rahmen der „Welt-Kontinenz-Woche“ ihr Informationsangebot, das diskret, anonym und kostenlos genutzt werden kann. Ziel dieser Aktionswoche ist, betroffene Menschen über die Möglichkeiten der Vorbeugung sowie Behandlung einer Blasen- oder Darmschwäche zu informieren , sagt OA Dr. Michael Rutkowski, MKÖ-Präsident und Facharzt für Urologie. Blase und Darm werden vom zentralen Nervensystem gesteuert. Daher sind Probleme mit der Kontinenz bei Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Demenz und Parkinson eine häufige Begleiterscheinung. Rutkowski: Die MKÖ will daher Information und konkrete Tipps für eine bessere Bewältigung dieser Herausforderungen im Alltag geben.

Keine falsche Scham – Hilfsangebote annehmen

Der Kontrollverlust über Blase oder Darm ist meist mit sehr viel Scham verbunden, was viele Betroffene davon abhält, aktiv nach Hilfe zu suchen. Es gibt jedoch sehr gute Möglichkeiten, um die Ausscheidung wieder unter Kontrolle zu bringen. Oft sind schon einfache Maßnahmen ausreichend, um den Alltag und die Lebensqualität zu verbessern – und Sie können auch selbst etwas dazu beitragen, dass die Ausscheidung wieder gut läuft. Rutkowski appelliert: Es ist wichtig, rechtzeitig Probleme bei Harn- & Stuhlverlust oder bei Schwierigkeiten Blase und Darm zu entleeren anzusprechen, damit diese rasch medizinisch abgeklärt wird und eine Behandlung begonnen werden kann! Nutzen Sie das Informationsangebot der MKÖ.

Kostenlose Webinare & Info-Blätter: Rat für Blase & Darm

Zu jedem der Themen findet ein virtueller Vortrag von Urologen mit Schwerpunkt Neuro-Urologie und einer Kontinenz- und Stomaberaterin (KSB) statt. Außerdem werden kostenlose kompakte Infoblätter zum Ausdrucken oder Bestellen (T: 0664/730 403 12, E: info@kontinenzgesellschaft.at). Einen kostenlosen Blase & Darm-Ratgeber können Sie hier herunterladen.

Webinare – Termine und Themen:

17. Juni 2024, 18 Uhr

Multiple Sklerose (MS) & Inkontinenz

Heidi Anzinger, DGKP (Kontinenz- und Stomaberaterin am Ordensklinikum Linz, Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern) und ÖÄ Dr. Sophina Bauer (Universitätsklinik für Urologie und Andrologie Salzburg)

Teilnahme: www.med-online.info/webinar/mkoe-ms

18. Juni 2024, 18 Uhr

Demenz/Alzheimer & Inkontinenz

Andrea Hirschberg, DGKP (Kontinenz- und Stomaberaterin am LKH Villach) und Dr. Achim Herms (Ärztlicher Leiter der Neuro-Urologischen Ambulanz an der Universitätsklinik Innsbruck)

Teilnahme: www.med-online.info/webinar/mkoe-demenz

19. Juni 2024, 18 Uhr

Parkinson & Inkontinenz

Alexandra Fürruther, DGKP (Kontinenz- und Stomaberaterin an der Neuro-Urologischen Ambulanz an der Universitätsklinik Innsbruck) und HR Univ.-Prof. Dr. Helmut Madersbacher, ehem. Leiter der Neuro-Urologie an der Universitätsklinik Innsbruck)

Teilnahme: www.med-online.info/webinar/mkoe-parkinson