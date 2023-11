In der VHS Hietzing sind Kassandras Rufe hörbar

Mit einem Community-Projekt gegen den Krieg setzt man in der VHS Hietzing am 24. November ein ebenso deutliches, wie künstlerisch spannendes Zeichen.

„Kassandra 23 – Teil 2“ ist die Fortsetzung des im Frühjahr gestarteten Zyklus „Frühstück mit Kassandra 23“. Nach Texten von Marlene Streeruwitz‘ „Handbuch gegen den Krieg“ (2022) und Swetlana Alexijewitsch‘ „Der Krieg hat kein weibliches Gesicht“ (1985) sowie Zitaten von Aischylos, Euripides, Rosa Luxemburg, Nelly Sachs, Jean-Paul Sartre, Vandana Shiva, Bertha von Suttner, Christa Wolf, Jean Ziegler.

Kassandra, die glücklose Seherin der griechischen Mythologie, warnte eindringlich vor Krieg und Zerstörung – sie wurde nicht gehört, Troja ging unter. Aber ihr Ruf ist bis heute nicht verhallt. In Zeiten neuer Kriege wagen wir es, Frieden zu denken, zu sprechen, zu verhandeln.

Das interkulturelle Ensemble von SPRUNG.wien gastiert mit den prophetischen Analysen der feministischen Autorin Marlene Streeruwitz, Berichten aus dem Zweiten Weltkrieg, aufgezeichnet von Swetlana Alexijewitsch und Zitaten zeitgenössischer politischer Dichter und Denker in der VHS Hietzing.

Von der Kunst des Friedens

VHS Hietzing, Hietzinger Kai 131, 1130 Wien

Theatrales Dialogstück mit Musik nach Marlene Streeruwitz: „Handbuch gegen den Krieg“(2022)

Live-Performance

Fr 24. November 2023, 19:00

Eintritt: Freie Spenden (€ 10/€ 15/€ 20)

Noch ein Tipp:

Ausstellung „LEBENSGEFLÜSTER STATT KRIEGSGESCHREI“

Vernissage: Fr 24. November 2023, 17:00

Ausstellungsdauer: Fr 24. November 2023 bis 31. Jänner 2024

Die Ausstellung widmet sich Yella Hertzka (1873-1948), einer Aktivistin der WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom, dt.: Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit) in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts

VHS Hietzing, Hietzinger Kai 131, 1130 Wien