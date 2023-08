In der VHS Meidling dient der Abend der Bildung

In diesem Jahr findet am 11. September erstmals die Lange Nacht der Volksbildung statt. So auch in der VHS Meidling in der Längenfeldgasse 13-15.

Von 9 bis 22 Uhr kann man mit rund 40 Schnupperkursen Kurse der VHS Meidling in all ihren Facetten erleben. Ob Sie Kunst- oder Sprachenluft schnuppern, sich über den zweiten Bildungsweg informieren, die Kursleiter kennenlernen oder Unterhaltung genießen wollen – all das ist an diesem Abend in der Längenfeldgasse 13-15 möglich!

Das Abendprogramm startet um 18 Uhr mit Zumba und Line Dance Marathon Parties. Danach geht´s weiter mit der Ausstellungseröffnung KUNSTVOLLS (19 Uhr) und dem Konzert „THE SPOOKS“ (20 Uhr).

Jeder ist herzlich eingeladen kostenlos teilzunehmen!

10% auf alle Kurse

Freuen Sie sich an diesem Tag auch auf ein weiteres Angebot! Bei Buchungen am 11.09.2023 bis einschließlich 24.09.2023 erhalten Sie minus 10% auf alle Kursbuchungen! (ausgenommen Deutschkurse, Vorträge, Einzelunterricht, Lehrgänge und BRP/SBP)

Zusätzlich kann man am 11.9. die science card um € 19,- (statt € 29,-) ermäßigt erwerben! Mit der VHS science card erhält man den Schlüssel zu rund 300 Vorträgen von einer Vielzahl an Forschungsrichtungen in der Hand. So können ein ganzes Semester lang alle Wissenschaftsvorträge der Science Broschüre besucht werden. Ausgewählte zusätzliche Workshops, Kurse und Sonderformate bekommen Sie zum halben bzw. ermäßigten Preis.

Das Rahmenprogramm im Detail

18:00 Uhr: Zumba (R) Marathon Party: Lust auf Zumba? Dann auf zum Hüftenschwingen bei der Zumba Party des Jahres. Das Programm vereint coole Tanzschritte mit lateinamerikanischer Musik und schafft so ein Fun-Fitness-Party.

18:00 Uhr: Line Dance Marathon Party: Für alle, die Tanzen lieben! Ob Schlager, Pop, Rock oder internationale Musik – für jeden Line-Dance-Geschmack ist etwas dabei. Einfach kommen und Spaß haben! Kostüme und Verkleidung erwünscht, aber kein MUSS.

18:30 Uhr: Ausstellungseröffnung KUNSTVOLL: Die Ausstellung zeigt die künstlerischen Arbeiten unserer Mal- & Fotografie-Kursleitungen: Dr. Marc-Alexandre Dumoulin, Mag. art. Stefan Gyalai, Franz Svoboda.

20:00 Uhr: Konzert „THE SPOOKS“: Six Ladies and Mr. Guitar. Die Gruppe hat sich vor vielen Jahren in der VHS Meidling bei Pop, Rock und Soul zusammengegroovt. Lukas Krenn, Kursleiter und Coach, arrangiert, zeigt, spielt und regt an. Ein cooles Live-Konzert mit vielen bekannten Songs.

Alle Informationen finden Sie unter www.vhs.at/meidling