In Hietzing werden Raser schon bald ausgebremst

Schnell ist es nicht gegangen, aber dafür wird in der Wolkersbergenstraße in Hietzing bald langsamer gefahren werden müssen. Die Tempo 30 Zone wird verlängert.

Es war ein Herzensprojekt des Hietzinger BV-Stv. Marcel Höckner. Jetzt wird es umgesetzt. Die 30er Zone in der Wolkersbergenstraße wird vom derzeitigen Ende bis zur Jakob-Stainer-Gasse verlängert. Das letzte Stück zur Speisinger Straße bleibt Tempo 50. Das war der Kompromiss bei der Besprechung mit den Wiener Linien.

Bei 30km/h reduziert sich der wahrgenommene Verkehrslärm um rund die Hälfte (Marcel Höckner)

Bei der Ortsverhandlung vor rund einem Monat haben diesem Kompromiss alle Beteiligten (Magistratsdienststellen und der Bezirk) zugestimmt. „Daher warten wir nur noch auf die Umsetzung und die Aufstellung der Verkehrszeichen.“, so Höckner und ergänzt: „Bisher hat die Tempo 30 Zone mitten in der Siedlung Lockerwiese aufgehört. Dieser Umstand führte immer wieder zu Fragen der Anrainerinnen und Anrainer warum das so ist. Dadurch war klar, daß sich hier etwas ändern muß. Bei 30km/h reduziert sich der wahrgenommene Verkehrslärm um rund die Hälfte und der Anhalteweg auf ca. 11 m statt 24 m. Daher ist die kommende Umsetzung der Tempo 30 Zone ein großer Erfolg. Die Verkehrssicherheit steigt und die Schadstoff- und Lärmbelastung im Wohngebiet sinkt, dass ist das richtige Zeichen.“