In Liesing spielt es Kultur auf dem Fußballplatz

2023 findet der „Kultursommer“ das Gratis-Open-Air-Festival wieder auf Bühnen in ganz Wien statt. Künstler aus den Bereichen Kabarett, Literatur, Musik, Performance, Tanz, Theater und Zeitgenössischer Zirkus sorgen bis Mitte August für kulturelle Unterhaltung. Noch bis 13. August 2023 wartet Wien auch dieses Jahr wieder mit Musik, Theater, Tanz, Literatur, Performance und Kabarett im Akkord auf. Kunst und Kultur für alle Altersstufen und Interessen – und das bei freiem Eintritt. Im Programm vom Kultursommer Wien ist für alle was Passendes dabei. So auch im 23. Bezirk.

Kultur am Sportplatz

Am Sportplatz des ASK Erlaa in der Meischlgasse 26 in Liesing dreht sich bis 13. August alles um die Kultur. Jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 18:30 bis 21:00 Uhr kann man in den gemütlichen Kultursommer-Liegestühlen Platz nehmen oder das Tanzbein zu heißen Rhythmen schwingen. Der Bogen spannt sich von Theater und Kabarett über Musik, Tanz, Literatur bis hin zum Zirkus.

Wolfgang Ermischer, Vorsitzender der Liesinger Kulturkommission freut sich: „Es ist toll, dass der Wiener Kultursommer auch heuer wieder in Liesing gastiert. Dieses besondere Event in der Meischlgasse zeigt, dass wir in unserem Bezirk auch über den Sommer Kulturveranstaltungen anzubieten haben.“

Das genaue Programm gibt’s online unter: https://kultursommer.wien/