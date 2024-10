In Schloss Hof wartet die Vorfreude auf Weihnachten

Am 16. November ist es soweit – der traditionelle Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof öffnet wieder seine Tore. An den Wochenenden vom 16. November bis 22. Dezember verwandeln sich Außenbereich und Orangerie von Schloss Hof zwischen 10 und 19 Uhr in einen zauberhaften Weihnachtsmarkt.

Mit festlich geschmückten Hütten, weihnachtlichen Klängen und dem Duft nach gebrannten Mandeln und heißem Punsch stimmt der Markt vor der beeindruckenden barocken Kulisse auf Weihnachten ein und bietet der ganzen Familie ein unvergessliches Erlebnis.

Über 70 Aussteller präsentieren auf dem Weihnachtsmarkt ihre selbstgefertigten Handwerksprodukte und Geschenkideen. Für puren Genuss zwischendurch sorgen saisonale Köstlichkeiten von süß bis pikant und verschiedene Punschvariationen.

Weihnachtlichen Klängen lauschen

Im festlich geschmückten Arkadenhof des Schlosses sorgen Bläsergruppen mit stimmungsvollen Weihnachtsmelodien für eine zauberhafte Atmosphäre. Das kunterbunte Kinderprogramm verkürzt den kleinen Gästen die Wartezeit auf das Christkind. Für jede Menge Abwechslung und strahlende Kinderaugen sorgen das nostalgische Karussell, die Kindereisenbahn, die Weihnachtsbastelwerkstatt, der Streichelzoo, Ponyreiten, Kasperltheater und Zaubershows.

Tickets für das Kasperltheater, die Zaubershows sowie die Weihnachtskonzerte zum Mitsingen sind online unter www.imperialtickets.com erhältlich, Restkarten an der Tageskassa von Schloss Hof.

Alle Aufführungstermine sind unter www.schlosshof.at einsehbar.