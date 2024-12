In Wien gibt es Dubai bald auch “to buy”

Wohl kaum eine andere Spezialität ist derzeit so gefragt wie die Dubai Schokolade. Ab 4.12. ist die erste Pischinger Dubai Style Schokospezialität aus dem Wiener Familienbetrieb Confiserie HEINDL erhältlich.

Pischinger ist die älteste am Markt befindliche Süßwarenmarke Österreichs und feiert heuer 175-jähriges Jubiläum. Von bescheidenen Anfängen 1849 in einer kleinen Manufaktur in Wien, über die Rolle als K.u.K.-Hoflieferant bis hin zur weltweit beliebten Marke hat Pischinger eine bewegte Geschichte hinter sich. Seit 2006 gehört Pischinger zur Confiserie Heindl und trotz der langen Vergangeheit geht man immer noch mit der Zeit. Das beweist man jetzt mit der Pischinger Dubai Style Schokolade.

Andreas Heindl verrät: “Meine Tochter hat mich auf den Trend aufmerksam gemacht und mich dazu inspiriert, eine Pischinger-Kreation zu entwickeln. So ist es uns nicht nur gelungen eine heimische Variante zu kreieren, sondern auch die neue Produktform als Törtchen.”

Nur in limitierter Auflage

Die neue Dubai Style Schokospezialität ist nicht nur ideal zum Teilen, sondern begeistert auch durch die großzügige Menge an cremiger Füllung. Anders als bei den bereits bekannten Tafelschokoladen punktet die Pischinger-Variante als rundes Schokoladetörtchen mit einer Füllung aus Pistaziencreme und Kadayif-Teigfäden (Engelshaar) umhüllt von feinster Vollmilchschokolade – eine gelungene Mischung aus Creme und Crunch, die jedes Nasch-Herz höherschlagen lässt.

Andreas Heindl, Geschäftsführer der gleichnamigen Confiserie, rechnet mit einem großen Ansturm auf die Produktneuheit: „Wir freuen uns, unseren Kunden die Dubai Style Schokolade aus eigener Erzeugung hier bei uns in Wien anbieten zu können. Unsere Variante ist eine wahre Geschmackssensation!”, so Andreas Heindl. Schnell sein lohnt sich, denn die Limited Edition könnte schon bald vergriffen sein.

Das Produkt ist ab 4.12.2024 exklusiv in allen HEINDL-Filialen und im HEINDL-Onlineshop erhältlich.