Vienna Kraft Bier: Festival kommt wieder in den Gleis//Garten

Am 8. und 9. August verwandelt sich der Gleis//Garten in Meidling in einen Treffpunkt für alle, die handwerklich gebraute Biere und kreative Braukunst schätzen.

Der Gleis//Garten lädt auch heuer im Sommer zum Vienna Kraft Bier Fest ein, bei dem Teilnehmer die einzigartige Gelegenheit haben, über 70 verschiedene Biersorten aus den unterschiedlichsten Ländern zu probieren und diverse Aromen zu verkosten. Vertreten sind 16 regionale und internationale Klein- und Privat-Brauereien, um gemeinsam die Vielfalt handwerklich gebrauter Biere zu feiern.

„Wir wollen außergewöhnliche Brauereien eine Bühne bieten und zugleich Bier-Lover aus ganz Österreich bei uns begrüßen, neue Aromen sowie Braukunst aus aller Welt hautnah zu erleben“, so Anton Borkmann, Geschäftsführer des Gleis//Garten. Ein Muss für alle Bierliebhaber und Craft-Bier Fans – denn vor Ort kann nicht nur verkostet, sondern auch direkt mit den Herstellern geplaudert werden.

Wann und wo

Das Vienna Kraft Bier Fest findet am Freitag, 8. August 2025, von 17 bis 22 Uhr und Samstag, 9. August 2025, ab 11 Uhr bis 23 Uhr statt. Der Eintritt erfolgt über ein Ticketsystem, gleichzeitig sind aber auch spontane Gäste willkommen: Einzelne Kostproben können direkt vor Ort erworben werden – ganz ohne Voranmeldung. Die Session-Tickets kosten 35 € und beinhalten ein 20cl Glas für unlimitierte Kostproben an allen Ständen. Am Freitag findet die erste Session statt, am Samstag zwei weitere. Wer an beiden Tagen verkosten möchte, kann auch ein Triple Session-Ticket für 70 € erwerben.

An beiden Tagen erwarten die Besucher unterschiedliche Biere, passende Snacks und Food-Pairings von den 9 Gastro-Ständen. Auch eine Tattoo Artistin „Irena The Comet“ erwartet Gäste mit verschiedenen, kostenlosen Flash Tattoos. Irena steht den gesamten Freitag sowie am Samstag von 14 bis 16 Uhr und von 17 bis 21 Uhr für Tattoo-Fans beim Vienna Kraft Bier Fest zur Verfügung. Weitere Infos und Tickets: gleisgarten.com