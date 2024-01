Valentinstag: In Wien kriegt man Herzerl in den Augen

Paris muss sich warm anziehen, denn Wien ist drauf und dran, der französischen Hauptstadt den Titel „Stadt der Liebe“ streitig zu machen – zumindest am Valentinstag.

Der 14. Februar ist der „Feiertag“ für frisch Verliebte, aber auch langjährige Pärchen – deshalb wird alles drangesetzt, diesen Tag zu etwas Besonderem zu machen. Wir haben die besten Tipps der Stadt zusammengetragen, die garantiert für Herzklopfen sorgen.

Love is in the Air

Was für Pariser:innen der Eiffelturm, ist für Wiener-Lovebirds das Riesenrad. Ob Prosecco-Frühstück oder exklusives Romantik-Dinner – bei „Waggon for 2“ wird nicht nur ein atemberaubender Blick über die Dächer der Stadt geboten, sondern auch einmal mehr belegt, dass Liebe durch den Magen geht.

Zwar nicht in luftiger Höhe, aber genauso „liebevoll“ wird im Hotel Sacher ein Valentinstagsmenü serviert – das Love Special ist der perfekte Rahmen für Verliebte, die gerne „fine“ dinieren. Auch im Hotel Sans Souci kann man bei Kerzenschein ein 4-Gang-Valentinstagsmenü im Haubenlokal Verdana genießen.

Heiß auf Eis

Sportliche Pärchen bringen beim Wiener Eistraum das Eis zum Schmelzen, wenn sie in romantischer Atmosphäre über den Rathausplatz und die angrenzenden Parks kurven. Für unsichere Eisläufer der optimale Zeitpunkt zum Händchenhalten.

It started with a Kiss

„Der Kuss“ ist eines der berühmtesten Gemälde von Gustav Klimt – kunstverliebte Paare bekommen am Valentinstag die einmalige Gelegenheit, sich zwischen 18.30 und 24 Uhr im Oberen Belvedere kostenlos und professionell vor dem Meisterwerk fotografieren zu lassen. Die Paare bekommen ihr Foto in Druckqualität und können anschließend kostenlos durch den Klimt-Trakt flanieren oder im Marmorsaal des Oberen Belvedere mit einem Gläschen Sekt anstoße. Also, come for a kiss!