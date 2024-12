In Wiener Neustadt wird Weihnachten zum Wunder

120 Stunden glänzendes Radio für Familien in Not: Hitradio Ö3 übersiedelt ab 19. Dezember in das gläserne Studio – die „Ö3-Wunschhütte“ – nach Wiener Neustadt.

In den fünf Tagen vor Weihnachten werden Philipp Hansa, Tina Ritschl und Sylvia Graf gegen eine kleine oder auch größere Spende ausschließlich die Wunschhits der Ö3-Gemeinde spielen. Jeder Musikwunsch wird so zu einer Spende für den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ und damit zur Hilfe für Familien in akuten Notlagen in Österreich.

Das Ö3-Weihnachtswunder ist der ganz spezielle Countdown hin zum Weihnachtsfest: Fünf Tage voller Wunschhits, voller lauter und fröhlicher, aber auch leiser und nachdenklicher Momente – mit bekannten Gästen und natürlich auch wieder mit einzigartigen Live-Musik-Sessions. Das ganze Land ist dazu eingeladen, die magische Stimmung zu spüren und ein Teil davon zu werden – direkt vor Ort oder via Radio und Videostream.

Wunderbare Live-Musik

Ein glänzendes Fest braucht einen glänzenden Rahmen: Heuer steht die Ö3-Wunschhütte direkt am Hauptplatz in Wiener Neustadt. Und es wird viel los sein in und vor dem gläsernen Studio! Diese Musiker werden für Gänsehautmomente und auch Partystimmung sorgen:

Donnerstag, 19. Dezember

15:30 Uhr: Folkshilfe

16:30 Uhr: Ness

18:30 Uhr: Milow

19:30 Uhr: Rainhard Fendrich

20:30 Uhr: „Local heroes“: Mini & Claus

Freitag, 20. Dezember

14:30 Uhr: Jacob Elias

15:30 Uhr: Päm

16:30 Uhr: Matakustix

18:30 Uhr: Lemo

19:30 Uhr: Seiler und Speer

20:30 Uhr: Möwe

Samstag, 21. Dezember

13:30 Uhr: Verena Wagner

15:30 Uhr: Anna-Sophie

16:30 Uhr: Rian

18:30 Uhr: Melissa Naschenweng

19:30 Uhr: Pizzera & Jaus

20:30 Uhr: Toby Romeo

Sonntag, 22. Dezember

13:30 Uhr: Holza

15:30 Uhr: Alexander Eder

16:30 Uhr: Avec

18:30 Uhr: Edmund

19:30 Uhr: Josh.

20:30 Uhr: Dominique Jardin

Montag, 23. Dezember

12:30 Uhr: Esther Graf

13:30 Uhr: Cesár Sampson

14:30 Uhr: Oska

15:30 Uhr: Julian le Play

17:00-19:00 Uhr: das große Ö3-Adventsingen – Julian le Play & Band, Esther Graf, Oska und Cesár Sampson performen gemeinsam zwei Stunden lang live die Lieblings-Weihnachtshits der Ö3-Gemeinde

20:00 Uhr: Pazoo

Dienstag, 24. Dezember

6:00-10:00 Uhr: „Cesár Sampson meets RSO“ – Cesár Sampson und ein Streichquartett des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien begleiten die Ö3-Gemeinde mit den schönsten traditionellen Weihnachtsliedern in den Morgen des Heiligen Abends