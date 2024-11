Influenza-Impfung: Gratis in der ganzen Stadt!

Seit kurzem wird in drei Impf-Zentren und an 42 mobilen Plätzen in allen Bezirken kostenlos gegen Influenza (Grippe) geimpft.

Da heißt es schnell einen Termin buchen: online unter www.impfservice.wien oder telefonisch beim Gesundheitstelefon 1450. Denn für die ganze Stadt stehen insgesamt 250.000 Impfdosen zur Verfügung, wovon rund 85.000 Impftermine alleine auf die städtischen Impfzentren entfallen werden.

Drei Impfzentren der Stadt

Impfzentrum TownTown (3. Bezirk, Thomas-Klestil-Platz 8/2)

Impfzentrum Rudolfsheim-Fünfhaus (15. Bezirk, Gasgasse 8-10)

Impfzentrum Schrödingerplatz (22. Bezirk, Schrödingerplatz 1)

Zudem gibt es noch Bezirks-Impfaktionen, die jeweils von 8 bis 13 Uhr stattfinden:

Montag, 4.11. bis Donnerstag, 7.11.2024: Frauengesundheitszentrum FEM Med in Favoriten, 10., Reumannplatz 7

Freitag, 8.11.2024: Bezirksvorstehung, 10., Keplerplatz 5, Festsaal, 1. Stock

Montag, 11.11.2024: Bezirksvorstehung, 2., Kamelitergasse 9, Festsaal, 2. Stock

Dienstag, 12.11.2024: Wiener Hilfswerk NBZ 2 Leopoldstadt, 2., Vorgartenstraße 145-157, Stiege 1, EG

Mittwoch, 13.11.2024: Bezirksvorstehung, 22., Dr.-Adolf-Schärf-Platz 8, 1. Stock, Sitzungszimmer

Donnerstag, 14.11.2024: Wiener Hilfswerk NBZ 22 Donaustadt, 22., Rennbahnweg 27/2-3/r1, Eingang Austerlitzgasse

Freitag, 15.11.2024: Wohnpartner Grätzl Zentrum Kaisermühlen, 22., Schüttausstraße 1-39/3/R01, Goethehof

Montag, 18.11.2024: Wohnpartner Grätzl Zentrum Rennbahnweg, 22., Rennbahnweg 27/3/R2

Dienstag, 19.11.2024: Bezirksvorstehung, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Festsaal

Mittwoch, 20.11.2024: Wohnpartner Grätzl Zentrum Floridsdorf, 21., Ruthnergasse 56-6

Donnerstag, 21.11.2024: Wohnpartner Außenstelle Jedlersdorfer Straße 99, 21., Jedlersdorfer Straße 99, hinter Stg. 26 im Rosengarten

Freitag, 22.11.2024: Bezirksvorstehung, 19., Grinzinger Allee 6/EG/Festsaal

Dienstag, 26.11.2024: Bezirksvorstehung, 18., Martinstraße 100, 2. Stock, Festsaal

Mittwoch, 27.11. 2024: Wohnpartner Außenstelle Engerthstraße, 2., Engerthstraße 148-150/Stg. 14/15, Zugang im Hof EG

Donnerstag, 28.11. 2024: Bezirksvorstehung, 20., Brigittaplatz 10, 2. Stock, Sitzungssaal

Freitag, 29.11. 2024: Wohnpartner Außenstelle Leipziger Straße, 20., Leipziger Straße 38-40, EG

Montag, 2.12. 2024: Bezirksvorstehung, 17., Elterleinplatz 14, 1. Stock, Festsaal

Mittwoch, 4.12. 2024: Wiener Hilfswerk NBZ 17 Hernals, 17., Hernalser Hauptstraße 53

Donnerstag, 5.12. 2024: Bezirksvorstehung, 16., Richard-Wagner-Platz 19, 1.Stock, Sitzungssaal

Freitag, 6.12. 2024: Wiener Hilfswerk NBZ 16 Ottakring, 16., Stöberplatz 2/3

Montag, 9.12. 2024: Bezirksvorstehung, 15., Gasgasse 8-10, Stiege 1, 2. Stock, Festsaal

Dienstag, 10.12. 2024: Wiener Hilfswerk NBZ 15 Rudolfsheim, 15., Kardinal-Rauscher-Platz 4

Donnerstag, 12.12. 2024: Bezirksvorstehung, 14., Hütteldorfer Straße 188, Pavillion 1, 1. Stock, Zimmer 111

Freitag, 13.12. 2024: Bezirksvorstehung, 13., Hietzinger Kai 1-3, Großer Festsaal im 2. Stock (barriefrefreier Zugang über Zugang „Am-Hans-Moser-Park“)

Montag, 16.12. 2024: Bezirksvorstehung, 6., Amerlingstraße 11, 1. Stock, Festsaal

Donnerstag, 19.12. 2024: Bezirksvorstehung, 7., Hermanngasse 24-26, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal

Freitag, 20.12. 2024: Wiener Hilfswerk NBZ 7 Neubau, 7., Schottenfeldgasse 29/2

Dienstag, 7.1.2025: Bezirksvorstehung, 8., Schlesingerplatz 4, Sitzungssaal 3. Stock, Zimmer 3.22

Mittwoch, 8.1.2025: Wiener Hilfswerk NBZ 8 Josefstadt, 8., Florianigasse 24

Donnerstag, 9.1.2025: Bezirksvorstehung, 9., Währinger Straße 43, 2. Stock, Festsaal

Montag, 13.1.2025: Bezirksvorstehung, 5., Schönbrunner Straße 54

Dienstag, 14.1.2025: Bezirksvorstehung, 4., Favoriten Straße 18, Festsaal im EG

Montag, 20.1.2025: Bezirksvorstehung, 12., Schönbrunner Straße 259, Ferdinand-Kral-Saal

Dienstag, 21.1.2025: Wiener Hilfswerk NBZ 12 Meidling, 12., Am Schöpfwerk 31/3/R1, Im Hof hinter der Apotheke

Mittwoch, 22.1.2025: Wohnpartner Grätz-Zentrum Atzgersdorf, 23., Steinergasse 36/5/R1

Donnerstag, 23.1.2025: Bezirksvorstehung, 23., Perchtoldsdorfer Straße 2

Freitag, 24.1.2025: Bezirksvorstehung, 1., Wipplingerstraße 6-8, 2. Stock, Festsaal

Montag, 27.1.2025: Bezirksvorstehung, 11., Enkelplatz 2, Festsaal

Dienstag, 28.1.2025: Wohnpartner 11 Albin-Hirsch-Platz, 11., Albin-Hirsch-Platz 1/2/R2

Mittwoch, 29.1.2025: Wiener Hilfswerk NBZ 3 Landstraße, 3., Barichgasse 8

Donnerstag, 30.1.2025: Bezirksvorstehung, 3., Karl-Borromäus-Platz 3, Festsaal

Freitag, 31.1.2025: Bezirksvorstehung, 11., Enkelplatz 2, Festsaal im Halbstock

Was ist in den Bezirken mitzubringen: E-Card, Impfpass (sofern vorhanden), Lichtbildausweis, ausgefüllter Aufklärungsbogen.