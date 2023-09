Gemeinsam gegen Alzheimer: Das Info-Café Demenz im Haus Gustav Klimt

Monika Honeder, Initiatorin des Demenz Café und Direktorin Haus Gustav Klimt | ©Häuser zum Leben

Am 21. September 2023, dem Welt-Alzheimer-Tag, öffnet das Pensionisten-Wohnhaus Gustav Klimt seine Türen für das zweite Info-Café Demenz.

Monika Honeder, die Direktorin des Hauses, und ihr engagiertes Team laden herzlich ab 14:30 Uhr zur Teilnahme an diesem bedeutsamen Event ein. Doch dieser Tag ist nicht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses Gustav Klimt von großer Bedeutung. Es ist ein Schritt in Richtung einer demenzfreundlicheren Gesellschaft und eines demenzfreundlichen Bezirks in Wien.

Demenzfreundlichen Bezirk

Schon seit geraumer Zeit arbeiten die beiden Wohnhäuser im 14. Bezirk, Gustav Klimt und Penzing, gemeinsam mit der Bezirksvorstehung intensiv daran, Penzing zu einem „demenzfreundlichen Bezirk“ zu machen. Die Vision ist klar: Jeder Bezirk in Wien soll eine Fülle von Angeboten für Menschen mit einer Demenz-Diagnose bieten können. Dies entspricht nicht nur einem der Ziele der „30 Häuser zum Leben“, sondern auch der umfassenden Strategie der Stadt Wien im Bereich der Seniorinnen- und Seniorenbetreuung.

Haus Gustav Klimt

Das Haus Gustav Klimt wurde bewusst als Veranstaltungsort gewählt, und das aus guten Gründen. Hier finden wir eine REMOB-Station, zwei Betreuungsgruppen mit Tagesstruktur, die als „Tag.Familien“ bezeichnet werden, sowie eine Gartentherapie für demenziell erkrankte Menschen. Diese Angebote zeigen, dass das Haus Gustav Klimt nicht nur Worte, sondern auch Taten sprechen lässt, wenn es darum geht, demenzfreundliche Strukturen zu schaffen.

Bewohner und Mitlieder der Pensionistenklubs

Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an die Bewohner des Hauses Gustav Klimt und deren Angehörige, sondern auch an Mitglieder der Pensionistenklubs für die Stadt Wien und alle Interessierten aus dem Grätzl. Ein breites Spektrum von Gästen ist eingeladen, um gemeinsam etwas zu bewirken. Die Direktorin des Hauses Gustav Klimt, Monika Honeder, sowie Karin Eder, eine Demenz-Expertin der „Häuser zum Leben“, werden für Fragen zur Verfügung stehen. Auch die Penzinger Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner hat ihre Teilnahme zugesagt und unterstreicht damit die Bedeutung dieser Initiative auf Bezirksebene.

Was erwartet die Besucher?

In angenehmer Kaffeehaus-Atmosphäre werden verschiedene Organisationen und Initiativen ihr Angebot präsentieren. Hierbei steht der Austausch von Informationen und die Vernetzung mit anderen Institutionen im Vordergrund, die sich auf die Unterstützung von Menschen mit Demenz spezialisiert haben. Dieses „Zusammenkommen“ und die Synergien, die dabei entstehen, sind von unschätzbarem Wert für die Betroffenen und ihre Angehörigen.

Info-Café Demenz Haus Gustav Klimt

Termin: 21. September 2023

Uhrzeit: ab 14:30 Uhr

Adresse: Felbigergasse 81, 1140 Wien

Telefonnummer: +43 1 31399 1200