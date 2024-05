Innere Stadt: Kaiserin Sissi eröffnet die süße Versuchung

Pischinger ist die älteste noch am Markt bestehende Süßwarenmarke Österreichs – und feiert heuer 175-jähriges Jubiläum. Seit 2006 gehört Pischinger zur Confiserie Heindl. Anlässlich des Jubiläums eröffnete man nun den ersten eigenen Pischinger-Shop, in prominenter Lage am Graben in der Wiener Innenstadt.

Ein süßer Duft strömt durch die Produktion im 23. Bezirk, es riecht nach Kakao, gerösteten Haselnüssen und frisch gebackenen Waffeln. Es werden frische Pischinger-Oblaten gebacken, wahlweise mit feinster Mandel- oder Haselnusscreme gefüllt, mit flüssiger Schokolade überzogen und kurz darauf mit Haselnüssen oder Mandeln bestreut, bevor noch einmal eine hauchdünne Schicht an Schokolade folgt.

Süßes kaiserliches Erbe

Die Wurzeln der Marke liegen im Jahr 1849. Von einer kleinen Manufaktur in Wien-Neubau aus versüßte Gründer Leopold Pischinger die Stadt mit Schokoladenwürfeln, Schokotafeln, Zuckergalanteriewaren und Biskuits. Anfang der 1880er-Jahre kreierte sein Sohn Oskar Pischinger die Oblaten Torte – ein Produkt, das heute weltweit berühmt ist. Sie verhalf dem Unternehmen schon damals zu großem Erfolg. Pro Tag wurden bis zu 1.200 Stück produziert.

Auch Kaiserin Sissi schätzte die Torte so sehr, dass sie sie bis in ihren Kurort Karlsbad liefern ließ. Die Krönung des Erfolges war die Ernennung von Pischinger zum „K.u.K. Hoflieferanten“. Ein weiterer imperialer Meilenstein: Kronprinzessin Stephanie, Gattin von Kronprinz Rudolf, ließ sich den süßen Christbaumbehang von Pischinger sogar in die Hofburg bringen, um ihren Christbaum damit zu schmücken.

Als die Firma 2006 zum Verkauf stand, nutzte der Familienbetrieb Heindl die Chance. „Wir haben nicht lange überlegt und sofort das Potential erkannt. Oskar Pischinger und uns verbindet nicht nur die reiche Tradition und Wiener Herkunft, sondern auch der hohe Anspruch an Qualität“, so Andreas Heindl, Geschäftsführer der Confiserie Heindl. In diesem Sinne holten sein Bruder Walter Heindl und er die Originalrezepte hervor und kehrten zu diesen zurück.

Shop-Eröffnung mit Sissi

Um der Vielfalt an knusprig-frischen Kreationen eine noch größere Bühne zu geben, schenkte die Familie Heindl der Marke Pischinger zum „Geburtstag“ den ersten eigenen Shop, der kürzlich am Graben 26 in Wien öffnete. In den 30 Heindl-Filialen sind die Waffelspezialitäten selbstverständlich weiterhin erhältlich.

Bei der Eröffnung war neben Walter und Andreas Heindl auch die bezaubernde „Kaiserin Sissi“ zugegen, die stilvoll in einer weißen Kutsche vorfuhr. Weitere Gäste waren Dompfarrer Toni Faber, der dem neuen Geschäft seinen Segen gab, Bezirksvorsteher Innere Stadt Mag. Markus Figl, Spartenobmann der WKW Martin Heimhilcher, der Geschäftsführer von Fairtrade Österreich Hartwig Kirner, und Mireya Muñoz Mera, ecuadorianische Botschafterin in Österreich.