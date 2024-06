Engelbert Humperdinck sagt nach 50 Jahren Farewell!

Engelbert Humperdinck geht auf Abschiedstournee und macht im September auch Station in Wien.

Den Welthit „Release Me“ aus den 60er-Jahren hat man heute noch im Ohr: Engelbert Humperdinck kann auf eine über 50 Jahre andauernde Karriere zurückblicken – mit rund 140 Millionen verkaufter Platten, darunter 64 Goldalben und 35 Platin. Außerdem wurde der Sänger vier Mal für den Grammy nominiert und darf einen Golden Globe sein Eigen nennen.

Nach diesem vollen Erfolg ist es Zeit, „Leb wohl“ zu sagen – und so kommt Engelbert am

3. September auf seiner Farewell-Tour “The Last Waltz” auch nach Wien. Das Publikum darf sich auf ein Best-of der Hits des vielseitigen Künstlers freuen.

The Last Waltz

3. September, 20 Uhr

Wiener Konzerthaus, 3., Lothringerstraße 20

Tickets auf oeticket.com