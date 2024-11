Inspirierender Lesespaß: Signierstunden und Lesungen bei Thalia

Die Buchhandlungen Thalia Mariahilfer Straße und Wien Mitte (W3) werden im Dezember wieder zum Treffpunkt für Begegnungen mit bekannten Autorinnen und Autoren. Darüber hinaus bieten die Veranstaltungen die perfekte Gelegenheit, Inspiration für Weihnachtsgeschenke zu sammeln.

Signierte Bücher oder persönliche Widmungen machen jedes Buch zu einem ganz besonderen, individuellen Geschenk – für sich selbst oder für die Liebsten. Bei den kommenden Veranstaltungen bei Thalia findet man sicher Inspiration für Weihnachten.

Gleich am Montag, 2.12., 19 Uhr bei Thalia Wien Mitte, laden der renommierte Gastronom Luigi Barbaro und Autorin Elisabetta De Luca zu einer kulinarischen Reise zwischen Neapel und Wien ein. In ihrem Buch „Benvenuti a Casa Barbaro“ teilen sie persönliche Geschichten und authentische neapolitanische Rezepte. Erleben Sie einen Abend voller italienischer Lebensfreude und entdecken Sie die Geheimnisse der neapolitanischen Küche. Tags darauf (Di., 3.12., 19 Uhr, Thalia Mariahilfer Straße) präsentiert Entertainer und Influencer Michi Buchinger sein erstes Kochbuch „Buchingers Kochbuch“. Humorvoll und authentisch zeigt er darin, dass gutes Essen nicht immer perfekt aussehen muss. Bekannt durch seine unterhaltsamen Kochvideos auf YouTube, in denen nicht immer alles nach Plan verläuft, teilt er nun seine Lieblingsrezepte und Geschichten aus der Küche. Am Dienstag, 10.12., 19 Uhr (Thalia Mariahilfer Straße), lädt Buchhändlerin und Krimi-Expertin Rotraut Schöberl zu einer spannenden Lesung aus ihrer neuesten Anthologie „Messer, Gabel, Mord“. Namhafte Literaturschaffende haben darin fesselnde Kurzkrimis rund um mörderische Geschehnisse in der Küche zusammengestellt. Erfahren Sie, wie scharfe Messer, brodelnde Töpfe und gefährliche Zutaten zu Tatwaffen werden können. Ein Abend, der nicht nur Krimifans begeistert, sondern auch kulinarisch überrascht.

Satirisches Zeitgeschehen und Spuren der Vergangenheit

Erinnern Sie sich noch, als Frauenministerin Susanne Raab den Frauentag vergaß? Oder daran, als Österreich das Masernvirus vor der Ausrottung rettete und dafür den WWF Artenschutz-Preis erhielt? Dieses und vieles mehr ist im legendären Jahresrückblick der Tagespresse nachzulesen. Paul Kraker liest die besten Satiren des Jahres am Donnerstag, 5.12., 19 Uhr (Thalia Mariahilfer Straße). Humor garantiert! Bestsellerautor Georg Markus präsentiert sein neuestes Werk „Zeitensprünge“ bei seiner Signierstunde am Samstag, 7.12., 15 Uhr (Thalia Wien Mitte). 50 abwechslungsreiche und spannenden Geschichten aus der Vergangenheit. Markus beleuchtet unter anderem das Schicksal des einarmigen Pianisten Paul Wittgenstein, unvergessene Kinostars und den Urheberrechtsstreit um die berühmten Sissi-Filme. Zudem geht er der Frage nach, wie Mozart wirklich aussah, und berichtet über eine geheime Liebesgeschichte von Karl Kraus.

Thalia Wien Mitte (W3)

Thalia Mariahilfer Straße

Die Veranstaltungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.