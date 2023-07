Show über Malerin Frida Kahlo verlängert!

Aufgrund der großen Nachfrage wurde die Multimedia-Schau „Viva Frida Kahlo“ in Sankt Marx bis August verlängert. Die Show über die mexikanische Ikone entwickelt sich mit mittlerweile 40.000 verkauften Tickets zu einem echten Renner.

Das immersive Kunsterlebnis zeigt bis zum 27. August in der Marx Halle eine multimediale Inszenierung berühmter Werke der legendären mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo. Das 360-Grad-Erlebnis entführt die Besucher nach Mexiko in die „Casa Azul“ in Coyoacán, wo die junge Kahlo, nach einem schweren Unfall an ihr Bett gefesselt, zu malen beginnt. „Ich bin nicht krank, ich bin zerbrochen. Aber solange ich malen kann, bin ich froh, dass ich am Leben bin.“ (Frida Kahlo)

Interaktives Kunst-Erlebnis für Jung und Alt

Die Schau „Viva Frida Kahlo“ ist ein Erlebnis für alle und jeden: Um ganz in die Seele der Künstlerin eintauchen zu können, erwartet die Besucher erstmals eine topmoderne Virtual-Reality-Experience. Die Besucher erleben eine Reise durch die Symbolik sowie die Träume von Frida Kahlo und werden Teil von Kahlos‘ Welt. Nach dieser tollen Kunst-Erfahrung lädt die Casa Azul mit ihrem Innenhof zum Verweilen ein. Infos und Karten: http://vivafridakahlo.at