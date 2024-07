„Intermezzo“ feiert den Humor in der Staatsoper

„Intermezzo“, das neue Sommerfest des Humors in der Wiener Staatsoper, geht von 20. bis 22. August 2024 über die Bühne. Die Erstausgabe bringt Alex Kristan (20.8.), Rubey & Schwarz (21.8.) und Pizzera & Jaus (22.8.) auf die Bühne des traditionsreichen Hauses. Kleinkunst wird hier zur „ganz großen Oper“.

„Habe die Ehre!“ – Dieses mehrdeutige Motto gilt für alle, die beim Sommerfest des Humors in der Wiener Staatsoper dabei sind. Das erste Haus am Ring lässt erstmals für mehrere Tage die größten Kapazunder der freien Szene einziehen. Für im besten Sinn Neugierige aus allen Lagern entsteht eine seltene Gelegenheit, überrascht zu werden. Opernfreunde können sich von der Wirkung Einzelner und der euphorisierenden Stimmung, die im Publikum entsteht, überwältigen lassen. Vorwiegende Comedyfans von den schier unglaublichen Eindrücken, die ab dem Betreten dieser Hallen auf die Netzhaut prasseln.

„50 Shades of Schmäh“: Kristan mit Best-Ageing-Geheimrezept

Den Anfang am 20. August macht Alex Kristan, Hauptpreis-Gewinner des Österreichischen Kabarettpreises 2023. Er ist 50 geworden, ein Best Ager – oder wie der Optimist in ihm sagt: „Das erste Lebensdrittel ist vorbei.“ Und weil der Tatendurst trotzdem immer noch größer ist als der nächtliche Harndrang, hat sich der Kabarettist mit einem Soloprogramm beschenkt. Auch wenn 22 Uhr das neue Mitternacht wird, muss die neue Hautpflege noch lange nicht Voltaren statt Nivea heißen. Diätpläne schmieden, Haare färben, Zähne bleichen, das alles ist etwas für Pop-Up-Senioren, die Kraut-Funding als Entgiftungskur sehen. Kristans Motto hingegen ist: „vernünftig ist wie tot, nur vorher“ und lässt die Rotzpipn wiederauferstehen. Alex Kristans Alter Egos begleiten ihn natürlich auch auf dieser Reise und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Ein Start-up in einen neuen Lebensabschnitt, in dem „Gicht oder Wahrheit” gespielt wird. Älterwerden ist etwas sehr Schönes. Vor allem in Anbetracht der Alternative.

„Das Restaurant“: Rubey & Schwarz als „kleine Brandstifter“

Manuel Rubey und Simon Schwarz eröffnen am 21. August „Das Restaurant”. Gemeinsam haben sie vier linke Hände und halten es für eine großartige Idee, ein Restaurant zu eröffnen. Simon hat schon einmal in einem Film einen Koch gespielt und Manuel trinkt gerne Wein. Das ist genug Expertise. Das Nobellokal mitten in der Provinz soll alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Im Licht wirkt es aber eher wie ein Kandidat für „Pfusch am Bau.“ Als das Restaurant dann auch noch abbrennt, riecht es stark nach Brandstiftung. Die Suche nach dem Feuerteufel führt Manuel Rubey und Simon Schwarz in ihr Innerstes und zu der wesentlichen Frage: Sind wir nicht alle irgendwie kleine Brandstifter – in Freundschaften, im Beruf, in der Beziehung? Für die Dorfpolizistin ist der Fall klar: Der Rubey hat die Hütte warm abgetragen. Weil die Mörder sind vielleicht immer die Gärtner, aber die Brandstifter, das sind immer die Wiener …

„Comedian Rhapsody“: Musik-Crossover mit Pizzera & Jaus

Der krönende Abschluss der ersten Ausgabe von „Intermezzo” wird musikalisch – wie es sich in einer Oper gehört. Oder doch ganz überraschend anders? Vier Hände, drei Instrumente, zwei Stimmen und eine Bühne. Das sind Pizzera & Jaus, die mit „Comedian Rhapsody“ am 22. August die Bühne rocken werden. Die Emotionsdealer Ihres Vertrauens singen, rappen und fiedeln sich für ihr Publikum durch alle Genres der Musikwelt. Ihr drittes Programm ist ein Unterhaltungs-Überfall für alles und jeden, das Klang und Namen hat. Paul Pizzera und Otto Jaus spielen Songs, die sie so noch nie gespielt haben – und Sie hören Songs, die Sie so noch nie gehört haben. Ein Blick hinter die Kulissen von Österreichs erfolgreichstem Popduo und direkt in den Arbeits- und Gedankenalltag der Künstler.

