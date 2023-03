Währing investiert in die Lebensqualität

Der Rechnungsabschluss 2022 wurde in der Bezirksvertretungssitzung am 16. März einstimmig beschlossen. Zu den Bezirksmitteln von 5,13 Mio. Euro konnten Förderungen der Stadt mit rund 830.000 Euro genutzt werden.

Bezirksvorsteherin Silvia Nossek freute sich, dass im Jahr 2022 so viel gelungen ist, und der Handlungsspielraum des Bezirks mit Unterstützung der Stadt erweitert werden konnten: „Währing ist so wieder ein Stück lebendiger und zukunftsfitter geworden.“

Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:

Das Großprojekt des Jahres 2022 war die Klimafitte Pötzleinsdorfer Straße. Das Projekt umfasst zum einen die Rettung der historischen Allee mit über 100 Linden. Zum anderen wurde vom Pötzleinsdorfer Schloßpark bis zur Erndtgasse ein baulich getrennter Radweg errichtet. Außerdem wurden Sitzgelegenheiten errichtet. Das Projekt wird bis Mai mit der Sanierung der Baumstandorte auf der nördlichen Straßenseite abgeschlossen werden.

Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ wurde die Jörgerstraße entsiegelt, begrünt und die bestehende Radverbindung sicher gestaltet. Die Pflanzung 16 neuer Bäume, neue Grünbereiche und der Einsatz heller Pflasterung verbessern das Mikroklima. Mehr Verkehrssicherheit brachte außerdem die Aufdopplung des Kreuzungsbereichs Weimarer Straße – Sternwartestraße.

In der Gersthofer Straße wurden entlang des Radwegs neue Baumstandorte geschaffen und bestehende saniert. Auch in der Anton-Frank-Gasse und in der Simonygasse wurden Standorte entsiegelt und den Bäumen so mehr Raum zum Leben verschafft. Insgesamt 17 neue Bäume wurden außerdem in der Scheibenbergstraße und in der Naafgasse gepflanzt.

Kinder und Jugendliche mit eingebunden

Viele Investitionen kommen den Kindern und Jugendlichen im Bezirk zugute: Im Währinger Park wurde der Meeresspielplatz komplett erneuert und mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Und gleich neben dem Spielplatz wurde die erste Outdoor-Fitnessanlage des Bezirks in Betrieb genommen.

Die seit 2019 laufende umfassende Sanierung des Kindergartens Paulinengasse wurde 2022 abgeschlossen. Im Kindergarten Klettenhofergasse wurden zwei Gruppenräume saniert und in der Anastasius-Grün-Gasse die Sandkiste erneuert. Im Schulzentrum Anastasius-Grün-Gasse wurden Klassenräume, Garderoben und WCs saniert.

Wichtige Impulsgeber für Maßnahmen in Schulen, Parkanlagen und auf Währings Straßen waren die Kinder und Jugendlichen selbst. Nach der pandemiebedingten Pause konnte 2022 das Kinderparlament wieder stattfinden, das Jugendparlament musste noch ein Jahr Pause machen. Das Jugendzentrum Molly‘s war durchgehend mit Kindern und Jugendlichen im Bezirk in Kontakt. Und auch das Fair-Play-Team war das ganze Jahr über mit seinem Präventionsprogramm für ein gutes Miteinander im Bezirk unterwegs.

Radfahren im Fokus

Der Bezirk startete letztes Jahr die Initiative „Währing fährt Rad!“ . Zum Auftakt gab es im Mai eine Aktionswoche: ein buntes Programm für Groß und Klein, Anfänger und Profis. Weiterer Höhepunkt war die Eröffnung des Radwegs Pötzleinsdorfer und Gersthofer Straße. Und schon zum Vormerken: Die nächste „Währing fährt Rad!“-Aktionswoche findet heuer von 2. bis 6. Mai statt.

Das vom Bezirk finanzierte Beteiligungsprojekt Agenda Währing hat auch 2022 Initiativen von engagierten Bürgern unterstützt: So ist die schon erwähnte Outdoor-Fitnessanlage im Währinger Park der Initiative einer Agendagruppe zu verdanken, ebenso wie das Grätzlrad Währing. Dieses wurde seit Inbetriebnahme im Mai 2022 so viel genutzt, dass die Gruppe gerade dabei ist, ein zweites Grätzlrad zu organisieren.

Aus dem Kulturbudget wurden 58 Kulturinitiativen gefördert, so viele wie noch nie. Und bereits zum dritten Mal wurde der Währinger Klimapreis verliehen.