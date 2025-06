Pötzleinsdorf: Schüler basteln für den Schlosspark

Die Idee einer Mittelschullehrerin in Währing verhilft nun den Vögeln im Pötzleinsdorfer Schlosspark den nächsten Winter gut zu überstehen – und zwar in neuen, von Schülerinnen und Schülern gebastelten Vogelhäuschen.

Eine zündende Idee hatte eine Lehrerin der Mittelschule Schopenhauerstraße 79 in Währing. Sie unterrichtet Technik und Design im Werkunterricht. Zu Schulbeginn überließ sie es den Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse, sinnvolle und nachhaltige Produkte zu fertigen. Die Klasse einigte sich darauf, Vogelhäuser zu bauen. Die nette Idee hatte Folgen, denn was sollte man mit den zahlreichen Vogelhäusern tun, wo doch die meisten der Schülerinnen und Schüler daheim keinen Garten haben, wo sie ein Vogelhaus aufhängen könnten.

Das Projekt entsteht

Die Lehrerin Monika Gamillschek aber wusste Rat. Sie kontaktierte das Stadtgartenamt und fragte, ob irgendwo in Wien Vogelhäuser gebraucht werden. Und die Überraschung war groß: Ganz in der Nähe wurden welche benötigt und zwar im Pötzleinsdorfer Schlosspark. Dort gibt es zwar bereits Futterhäuschen und auch eine Gruppe engagierter Senioren, die sie befüllen, aber die Häuschen sind schon sehr in die Jahre gekommen und mussten dringend erneuert werden.

Vogelhäuschen montiert

Und das geschah am 23. Juni: Gemeinsam mit Mittarbeitern des Stadtgartenamtes wurden die besonders hübsch gestalteten Vogelhäuschen an zentralen Futterplätzen aufgehängt und gewartet, bis die ersten gefiederten Freunde ihre neue Behausungen in Besitz nehmen. Die stolze Lehrerin findet, dass sich die Arbeit der Schüler und Schülerinnen sehen lassen kann und es verdient vor den Vorhang geholt zu werden. Das findet die Redaktion des Wiener Bezirkslattes auch. Die Parkbesucher sollen wissen, wer die Kinder sind, die die schönen neuen Vogelhäuschen im Pötzleinsdorfer Schlosspark gebaut haben.

Bericht: Gerhard Krause

Alle Bilder: Monika Gamillschek