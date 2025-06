Währing hat nun seine neugewählten Bezirksvertreter

Das neugewählte Währinger Bezirksparlament ist von Stadträtin Ulli Sima feierlich angelobt worden. Zwei neue Bezirksrätinnen gibt es von Seiten der FPÖ!

In der letzten Juni-Woche fand die konstituierende Sitzung der Bezirksvertretung statt: Silvia Nossek (Grüne) wurde als Vorsteherin gewählt und ebenso wie die 40 neugewählten Bezirksräte von Stadträtin Ulli Sima angelobt. Als Bezirksvorsteher-Stellvertreter wurden Robert Zöchling (GRÜNE) und Oliver Möllner (ÖVP) gewählt. Vorsitzender der Bezirksvertretung ist Jakob Kastner (GRÜNE).

Neues Bezirksparlament

Mit der Wien-Wahl im April fanden auch die Wahlen zu 23 Bezirksvertretungen statt und die Mandate der Bezirksvertretung wurden neu vergeben: Als stärkste Kraft bestätigt wurden die Grünen mit nunmehr 19 Mandaten (+2). Die ÖVP ist mit 7 Mandaten (-5) vertreten, die SPÖ mit 6 (-1). 4 Mandate (+1) gingen an die NEOS, 3 (+2) an die FPÖ und mit einem Mandat ist KPÖ-Links erstmals in Währing vertreten.

Zwei FPÖ-Frauen

Auffallend ist, dass von den drei FPÖ-Mandaten zwei von Frauen besetzt werden. Die grüne Bezirksvorsteherin Silvia Nossek blickt bereits auf zwei Amtsperioden zurück: „Wir haben Währing gemeinsam ein ganzes Stück lebendiger, bunter und vor allem zukunftsfähiger gemacht – und ich freue mich, dass die Währingerinnen und Währinger diesen Weg bei der Wahl am 27. April ein weiteres Mal klar bestätigt haben.“

Ein Bericht von Gerhard Krause

Hier weitere Szenen der Angelobung (Bilder: Stadt Wien/Fürthner):