Bereits 26 Bildungsgrätzl in Wien aktiv

Ein Wiener Projekt als Erfolgskonzept: Unter der Bezeichnung „Bildungsgrätzl“ schließen sich Schulen, Kindergärten und Jugendarbeit zusammen und schaffen so offene Lernumgebungen, in denen die Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt stehen. Zuletzt eröffneten gleich zwei neue Bildungsgrätzl in Favoriten sowie eines in der Leopoldstadt.

Bildungsgrätzl sind langfristige Kooperationen zwischen Schulen, Kindergärten und verschiedenen anderen Einrichtungen im Stadtteil. Diese Einrichtungen umfassen beispielsweise Jugendarbeit, Musikschulen, Büchereien, Volkshochschulen, Sportvereine und vieles mehr. Sie orientieren sich an den Bedürfnissen und Potentialen der Kinder und Jugendlichen sowie an den lokalen Gegebenheiten. So setzt das neue Bildungsgrätzl „Per-Albin-Hansson-Siedlung Ost“ beispielsweise einen besonderen Fokus auf lebenslanges Lernen, kooperative Elternzusammenarbeit und gewaltfreies Miteinander. Im Bildungsgrätzl „Innerfavoriten“ werden die Kinder und Jugendlichenunter anderem dabei unterstützt, ein positives Körpergefühl und Verantwortung für sich und andere zu entwickeln. Ein offenes Miteinander steht im Bildungsgrätzl „Karmeliterviertel“ in der Leopoldstadt im Vordergrund.

Einzigartiges Konzept

„Das Konzept des Bildungsgrätzl ist einzigartig und verschränkt Schule, Kindergarten und Jugendarbeit zu einem perfekten Mix, der allen Beteiligten hilft, ihren persönlichen Bildungserfolg weiter voranzubringen. Daher kann die Bedeutung der Wiener Bildungsgrätzl gar nicht oft genug betont werden. Mit den nun eröffneten neuen Standorten gibt es bereits 26 Stück davon in Wien. Vielen Dank an alle Beteiligten, die dies möglich gemacht haben!“, so Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Bildungsdirektor Heinrich Himmer ergänzt: „Das Schlüsselwort heißt Kooperation. Synergien zwischen schulischen und außerschulischen Angeboten erleichtert es Kindern, Jugendlichen und Eltern, unkompliziert Zugang zum diversen Bildungsangebot unserer Stadt zu bekommen!“

Workshops, Kurse, Projekte

Die Bildungsgrätzl tragen zur Schaffung eines Umfelds bei, in dem Kinder und Jugendliche ihre Potenziale entfalten können. Junge Menschen werden bestmöglich unterstützt und gefördert. Die Aktivitäten innerhalb der Bildungsgrätzl reichen von gemeinsamen Veranstaltungen und Workshops bis hin zu regelmäßigen Kursen und Projekten. Kinder und Jugendliche können hier ihre Interessen und Talente entdecken und entwickeln.

Effektiv Vernetzung im Bildungswesen

Die Partnerinstitutionen bringen ihre Erfahrungen mit ein, gemeinsam sorgen sie für ein vielseitiges Bildungs-, Freizeit- und Beratungsangebot im Stadtteil und begleiten die Kinder und Jugendlichen. Dabei wirkt sich ihre Arbeit auch positiv auf das Zusammenleben im Stadtteil aus. Die Stadt unterstützt die Bildungsgrätzl mit einer angepassten Förderschiene sowie mit Beratung und Begleitung hinsichtlich Gründung, Konzeptentwicklung sowie Fach- und Erfahrungsaustausch.

Eine Übersicht aller aktiven Bildungsgrätzl mit den jeweiligen Schwerpunkten und beteiligten Einrichtungen sowie den Kontakt zur Projektleitung Bildungsgrätzl finden Sie auf Bildungsgraetzl

