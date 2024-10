App lässt das jüdische Wien auf dem Smartphone entdecken

Mit der kostenlosen City-App „ivie“ können sowohl Wiener:innen als auch Besucher:innen die jüdische Geschichte der Stadt auf einem interaktiven Stadtspaziergang erkunden. Der neue „Jüdisches Wien Guide“ führt zu 13 ausgewählten Orten, die das historische und gegenwärtige jüdische Leben in Wien erlebbar machen.

Die Route umfasst bedeutende Institutionen wie das Jüdische Museum Wien, das Sigmund Freud Museum und das Viktor Frankl Museum. Neben diesen kulturellen Highlights gedenkt der Spaziergang auch an die dunkelsten Kapitel der Geschichte. Zu den Stationen gehören die Shoah Namensmauern, Wiens größte Holocaust-Gedenkstätte, und die ursprüngliche Grabstätte von Theodor Herzl, dem Begründer des Zionismus. Weitere sehenswerte Stationen sind das Karmeliterviertel, das Judentum prägte, sowie der Alte Israelitische Friedhof und der Jüdische Friedhof Rossau, Wiens ältester erhaltener jüdischer Friedhof.

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Präsident des WienTourismus

„Nur wenige europäische Metropolen sind so eng mit der jüdischen Geschichte verbunden wie Wien. Bis ins Mittelalter zurück lassen sich hier Spuren der jüdischen Gemeinde entdecken. Museale Einrichtungen und Gedenkstätten erinnern heute an die Vergangenheit, während eine lebendige jüdische Gemeinde unsere Stadt in der Gegenwart prägt

Die beste City-App für Wien

Die WienTourismus-App „ivie“ wurde nach ihrem Start schnell zur besten App Österreichs gekürt und bereits über 1,3 Millionen Mal heruntergeladen. Neben dem „Jüdisches Wien Guide“ bietet sie über 20 weitere Spaziergänge und Führungen, die von historischen Persönlichkeiten wie Sigmund Freud und Beethoven bis hin zu LGBTIQ+-Highlights reichen. Praktische Informationen, wie öffentliche Toiletten, WLAN-Standorte und Trinkbrunnen, sind ebenfalls integriert und erleichtern den Alltag in der Stadt.

Kostenlos verfügbar

Die „ivie“-App ist kostenlos auf Deutsch und Englisch für iOS und Android erhältlich. Wer Wien auf eine völlig neue Art entdecken möchte, sollte diesen digitalen Begleiter unbedingt ausprobieren. Infos & Download: ivie.wien.info