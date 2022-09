Am 6. September fand die Buchpräsentation von “Jausmannskost” im “Andante” statt, die Stimmung war ausgelassen und die Bäuche wurden gefüllt.

Nach einer Begrüßung von Verlagsleiterin Helen Zellweger begann schon die Koch-Einlage von Elisabeth & Otto Jaus, bei der die beiden Palatschinken durch die Luft schupften.

Währenddessen wurde, wie auch schon bei der Entstehung des Buches gezänkt und sich Sekunden später lachend umarmt.

Verkosten durften die Palatschinken unter anderem Michael Niavarani, Eva-Maria Frank, Otto Jaus Senior, Missy May und Andreas Wanasek.

Auch Familie und Freunde von Otto und Elisabeth Jaus waren mit dabei und durften ihren Geschichten über die Entstehung von Jausmannskost lauschen.

“Zwei Jahre harte Arbeit haben sich ausgezahlt, wir sind so froh das Buch jetzt endlich mit euch allen zu teilen.” – Elisabeth Jaus.

“…und hoffentlich kaufen’s viele Leute, weil die Mamsch braucht eine neue Kuchl!”- ergänzt Otto Jaus.

Otto Jaus, ehemaliger Sängerknabe und eine Hälfte des erfolgreichen Duos „Pizzera und Jaus“, das Hallen mit bis zu 20.000 Personen füllt, hat mit „Jausmannskost“ ein besonderes Buch geschaffen.

In diesem Koch- und Erinnerungsbuch geht es um Familie, um die Freude, mit seinen Liebsten zusammen zu sein, Gastfreundschaft, Kindheitserinnerungen, Gelächter, manchmal auch Tränen, Streit, Versöhnung, Ausgelassenheit – denn das alles kann in einer Mahlzeit stecken. In einem Bissen. In einem Rezept.

Gekocht werden Rezepte von Otto Jaus’ Mutter und Großmutter. Der Sohn und Enkel gibt mit diesem Buch die Kochtradition seiner Familie weiter: niederösterreichische Hausmannskost um die wohlschmeckende Dreifaltigkeit Fleisch, Erdäpfelteig und Mehlspeis. Die geheime Zutat dieses Kochbuches sind exklusive Einblicke in das Hause Jaus: mit alten Familienfotos, persönlichen Geschichten zu besonderen Gerichten und neuen Bildern und Videos. Wir sind live mit dabei, wenn Mutter und Sohn – und bei manchen Rezepten auch Michael Niavarani und Paul Pizzera – den Kochlöffel schwingen (Videos können per QR-Code angesehen werden).

Mit diesem Kochbuch möchte Sie Otto Jaus teilhaben lassen an seiner Kindheit und der Liebe zu seiner Familie. In diesem Sinne: Kommen Sie herein, legen Sie Ihre Jacken ab – das Essen ist gleich fertig!