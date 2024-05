Genuss & Erlebnis: Sommerfrische gastiert in Wien

Das Genuss- und Erlebnisfestival OÖ Sommerfrische bringt am 8. und 9. Juni 2024 das oberösterreichische Lebensgefühl auf den Heldenplatz im 1. Bezirk.

Musik, Kultur, Kulinarik – die ganze Vielfalt des Landes kann man an diesen beiden Tagen erstmals im Zentrum Wiens erleben. Die ideale Möglichkeit, um Oberösterreich von seinen besten Seiten zu erleben. Der Eintritt ist frei!

Eine hohe Vielfalt

Oberösterreich steckt voller Kostbarkeiten: Keine Region gleicht der anderen, jeder Landesteil ist einzigartig und steht für sich

mit unverwechselbarer Landschaft, herzlichen Gastgeberinnen und Gastgebern, Kunst und Kultur in allen Variationen. Genuss bedeutet in Oberösterreich immer Erlebnis pur – abwechslungsreich, vielfältig, herzlich. In Oberösterreich wissen die Menschen, wie man gut lebt: Echte Genussmomente entstehen hier aus regionalen Produkten von höchster Qualität.

Gemütlichkeit zählt

Gemütlichkeit ist Teil der Kultur des Landes, alle Besucher*innen sind herzlich eingeladen, gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen und Oberösterreich von seinen schönsten Seiten zu entdecken. Dazu gibt es ein Kulturangebot, das von Musik bis zu Handwerkskunst alle Facetten des Bundeslandes abbildet. Für musikalische Unterhaltung und feinste Kulinarik ist gesorgt – aber auch für Neugierige gibt es viel zu tun: vom selber Butter machen bis zum Töpfern! Schmecken und erleben Sie Oberösterreich bei der OÖ Sommerfrische.

8. & 9. Juni 2024

ooe-sommerfrische.at