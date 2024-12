Jeder Baum zählt: Ein Kauf mit guten Gewissen

Der Christbaum gehört zu Weihnachten dazu. Noch schöner ist es, wenn dieser nicht nur festliche Stimmung verbreitet, sondern auch einem guten Zweck dient. Beim Christbaumverkauf der VinziRast können Sie nicht nur einen prächtigen Baum erwerben, sondern unterstützen gleichzeitig auch die Einrichtung und deren Projekte.

Dank der Kooperation mit der Forst- und Gutverwaltung Fridau-Tacoli können auch dieses Jahr wunderschöne Christbäume angeboten werden. Diese stammen aus einer ökologischen Christbaumzucht in Niederösterreich und wurden nachhaltig produziert. So bringen Sie nicht nur ein Stück Natur in Ihr Zuhause, sondern leisten auch einen Beitrag zur Unterstützung sozialer Projekte.

Besondere Weihnachtsgeschenke gesucht?

Auch in der Weihnachtszeit gibt es bei VinziRast-mittendrin handgemachte Unikate, die von den Teilnehmer:innen des Projekts VinziRast-Chance hergestellt werden. Jedes Stück ist einzigartig und kann als besonderes Geschenk dienen. Die Kunstwerke sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10:30 bis 15:00 Uhr, in den Werkräumen des Projekts oder im VinziRast-Lokal „mittendrin“ erhältlich (Währingerstraße 19, 1090 Wien).

VinziRast-Christbaumverkauf

Datum: 8. bis 22. Dezember 2024

Öffnungszeiten:

Freitag: 14:00 bis 16:00 Uhr

Samstag/Sonntag: 10:00 bis 17:00 Uhr

Ort: VinziRast-mittendrin, Lackierergasse 10, 1090 Wien