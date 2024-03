Jeder Dritte verletzt sich beim Frühjahrsputz!

In gut drei Viertel der österreichischen Haushalte wird laut Studie ein Frühjahrsputz gemacht. Erschreckend: 37 Prozent der Österreicher haben sich dabei bereits ein oder mehrmals verletzt. Die häufigsten Blessuren: Schnittwunden, Kopfverletzungen und Quetschungen.

Einer repräsentative Befragung von marketagent im Auftrag der Allianz Österreich Versicherung zufolge wird in 77 Prozent der österreichischen Haushalte ein Frühjahrsputz gemacht. Was oft belächelt wird, ist die Tatsache, dass es dabei durchaus auch zu ernsthaftem Unfällen kommen kann: So gibt über ein Drittel der Befragten (37 Prozent) an, sich schon einmal bei Haushaltstätigkeiten verletzt zu haben.

Verletzungsrisiken im Haushalt

Zu den häufigsten Verletzungen zählen Schnittwunden (51 Prozent), Kopfverletzungen durch Stöße oder herabfallende Gegenstände (44 Prozent) und Quetschungen (41 Prozent). Fast genauso oft stolpern die Österreicher beim Putzen über Gegenstände oder Staubsaugerkabel (39 Prozent), verbrühen sich (30 Prozent) oder verletzen sich beim Heben von schweren Gegenständen (27 Prozent). Besonders gefährlich sind Treppenstürze (22 Prozent), Stürze von Leitern oder Sesseln (21 Prozent) sowie Unfälle durch Ausrutschen (12 Prozent). Stromschläge durch Elektrogeräte (11 Prozent) sowie Reizungen bzw. Verätzungen (7 Prozent) und Vergiftungen (2 Prozent) durch Chemikalien kommen vergleichsweise seltener vor.

Darauf sollten Sie achten

Natürlich können Unfälle jederzeit passieren, aber mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen und präventiven Maßnahmen kann das Risiko minimiert werden. „Beim Putzen gilt vor allem, sich ausreichend Zeit für die Arbeit zu nehmen und regelmäßige Pausen einzulegen. Stolperfallen wie rutschende Teppiche sollten bereits im Vorfeld beseitigt werden und beim Staubwischen oder Fensterputzen bitte niemals auf Stühle, Tische oder andere Einrichtungsgegenstände steigen“, erklärt Denise Cullu, Expertin für private Unfallversicherungen bei der Allianz Österreich.

Kosten oft nicht ausreichend gedeckt

Unfälle im häuslichen Bereich zählen zu den Freizeitunfällen, die nicht über die gesetzliche Unfallversicherung gedeckt sind. Denn diese betrifft nur Arbeitsunfälle, Unfälle auf dem Weg zur Arbeit und bestimmte Berufskrankheiten. „Je nach Unfallschwere bedeuten Verletzungen für die Betroffenen nicht nur Schmerzen, sondern auch eine finanzielle Belastung. Oft müssen zum Beispiel die Folgekosten für Spezialisten, Physiotherapien oder Heilbehelfe selbst getragen werden“, erklärt Cullu. Ihr Tipp: „Eine private Unfallversicherung bietet Schutz rund um die Uhr und finanzielle Absicherung“.