Jetzt geht‘s looos: Wien als großer Gratis-Sportplatz!

Ab morgen, Mittwoch-Nachmittag, ist es soweit. Der SPORT.PLATZ Wien kommt in die Parks, auf die Plätze und in die Gassen der 23 Bezirke. Das Wiener Bezirksblatt ist von der ersten Minute an Partner. Sporteln Sie mit von 9. bis 31. August!

Neues Jahr, neues ­Bewegungsglück mit dem „SPORT.PLATZ Wien“ des ASKÖ-WAT-Wien. Die kostenlose Aktion bietet drei Wochen lang von 16 bis 19 Uhr ein „Fitnesscenter im Freien“, insgesamt gibt es zehn Termine. Professionelle Trainer geben die richtige Anleitung, damit man Sportarten wie Tanzaerobic, Hula-Hoop, Fitnessübungen und Yoga ­ausprobieren kann.

Für die ganze Familie

Dabei gibt es keine Alters- oder Größeneinschränkungen, alle sind herzlich willkommen. Ein Handtuch und das Sportgewandl reichen, um die Hüfte schwingen, die Beine tanzen und die Sehnen dehnen zu lassen. Und Fit-Frosch Hopsi-Hopper unterstützt die kleinen Sportskanonen bei den Bewegungsparcours.

Der große Auftakt

Los geht’s am Mittwoch, 9. August, am innerstädtischen Rathausplatz vor der Bühne des Filmfestivals, wo es neben mitreißenden Trampolin- und Cheerleading-Shows eine Dance-Move-Einheit mit Sportplatz-Legende Alamande Belfor ab 16 Uhr gibt. Um 17:30 Uhr ist Hula-Hoop anberaumt, um 18 Uhr die Cheerleading-Show der Danube Dragons und um 18:30 Uhr gibt es Yoga für alle. Es ist keine Anmeldung notwendig.

Das weitere Programm im Detail

Die Stationen dazwischen sind online auf www.sportplatz­wien.at nachzulesen. Das Sport-Programm läuft jeweils von 16 bis 19 Uhr:

– Freitag, 11. August, 15. Bezirk, Auer-Welsbach-Park: Hula-Hoop, Yoga, Tanzfitness, sportliche Kinderstation mit Quadball (Quidditch) und dem Verein SC Vienna Vanguards.

– Mittwoch, 16. August, 7. Bezirk, Weghuberpark: Hula-Hoop, Yoga, Tanzfitness, sportliche Kinderstation mit Basketball (Verein Basket2000) und dem Vienna Taekwondo Center.

– Freitag, 18. August, 16. Bezirk, Kongresspark: Hula-Hoop, Yoga, Tanzfitness, sportliche Kinderstation mit Tennis (WAT Ottakring) und Boxen mit dem Profiteam vom Boxclub Bounce.

– Montag, 21. August, 10. Bezirk, Helmut-Zilk-Park: Hula-Hoop, Tanzfitness, Yoga, sportliche Kinderstation mit Favoritner Vereinen.

– Mittwoch, 23. August, 9. Bezirk, Sigmund-Freud-Park: Hula-Hoop, Yoga, Tanzfitness, sportliche Kinderstation mit Quadball (Quidditch) und dem Verein SC Vienna Vanguards.

– Freitag, 25. August, 12. Bezirk, Meidlinger Platzl: Hula-Hoop, Yoga, Tanzfitness, sportliche Kinderstation mit dem WAT Meidling.

– Montag, 28. August, 3. Bezirk, Arenbergpark: Hula-Hoop, Tanzfitness, Yoga, sportliche Kinderstation mit Tischtennis (WAT TT Mariahilf) und Er-&-Sie-Gymnastik sowie Ballsport für Kids mit dem WAT Landstraße.

– Mittwoch, 30. August, 20. Bezirk, Wallensteinplatz: Hula-Hoop, Yoga, Tanzfitness, sportliche Kinderstation mit dem WAT 20.

– Donnerstag, 31. August, 22. Bezirk, Papstwiese/hinter dem Donauturm: Hula-Hoop, Tanzfitness, Yoga, sportliche Kinderstation mit Lacrosse (Vienna Monarchs) und Football (Vienna Vikings).

Unteres Bild: Diesner