Weihnachtstrucker: Spenden für Kinder in Not

Am 22. November startet die Johanniter-Weihnachtstrucker-Aktion 2023, die einen Monat lang die Herzen und Hände von Menschen in Wien und Innsbruck mobilisieren wird.

Ziel dieser bewegenden Initiative ist es, Weihnachtspakete für notleidende Kinder in Südosteuropa zu sammeln, während gleichzeitig ein besonderer Fokus auf innerukrainische Flüchtlinge gelegt wird.

Unterstützung für Rumänien

Die Johanniter in Wien und Innsbruck werden vom 22. November bis zum 20. Dezember 2023 wieder Lebensmittelpakete, Hygieneprodukte und kleine Geschenke sammeln, um sie dann in die ärmsten Regionen Südosteuropas zu schicken.

Johannes Bucher, der Präsident der Johanniter in Österreich, gibt einen Einblick in das Zielgebiet: „Heuer gehen die Pakete in den Johanniter-LKWs, unseren Weihnachtstruckern, nach Rumänien, wo bis zu einem Drittel aller Kinder von Armut betroffen sind.“

Alle können einen Beitrag leisten

Es ist eine herzerwärmende Möglichkeit für Privatpersonen, Schulen, Kindergärten, Unternehmen und Vereine, die Aktion zu unterstützen. Die Pakete können persönlich bei den Johanniter-Sammelstellen abgegeben werden, und bei größeren Sammelaktionen werden sie sogar von den Johannitern selbst abgeholt.

Petra Grell-Kunzinger, die Geschäftsführerin der Johanniter in Österreich, betont dabei die Wichtigkeit der Gleichwertigkeit der Pakete: „Damit keine Probleme am Zoll entstehen und es beim Öffnen vor Ort keine Enttäuschungen gibt, ist es wichtig, dass jedes Paket in etwa gleichwertig ist. Deswegen haben wir auf unserer Website eine ‚Packliste‘ erstellt, mit den Produkten, die im Geschenkpaket drinnen sein sollten.“

Auch Geldspenden möglich

Die Aktion bietet jedoch nicht nur die Möglichkeit, physische Pakete beizusteuern, sondern kann auch durch Geldspenden unterstützt werden. Grell-Kunzinger erklärt: „Damit können wir zusätzliche Weihnachts-Pakete befüllen und die Treibstoffkosten für den LKW-Transport begleichen.“

Auch auf Ukraine wird nicht vergessen

Ein besonderes Highlight dieser Aktion ist der gleichzeitige Spendenschwerpunkt für innerukrainische Flüchtlinge. Während die Weihnachtspakete in die entlegensten Regionen Südosteuropas geschickt werden, rufen die Johanniter dazu auf, auch diejenigen nicht zu vergessen, die innerhalb der Ukraine Zuflucht suchen. Eine Geldspende kann somit dazu beitragen, die Bedürfnisse dieser Flüchtlinge gezielt zu unterstützen und ihnen in der festlichen Jahreszeit ein wenig Hoffnung zu schenken.

„Jetzt gehe es um die individuelle Unterstützung im kalten ukrainischen Winter – gebraucht werden Schlafsäcke, Decken, Gaskocher, Solarlampen und vieles mehr. „Helfen Sie uns mit Ihrer Geldspende und schenken wir gemeinsam den Flüchtlingen Wärme in der kalten Jahreszeit“, so Bucher und Grell-Kunzinger abschließend.

Hier können Weihnachtstrucker-Pakete abgegeben werden:

– Johanniter-Center-Nord (JCN): 1210 Wien, Ignaz-Köck-Straße 22, Mo-Fr (werktags) von 8:00 bis 15:00 Uhr.

– Wohnungslosenhilfe Haus Leopoldstadt: 1020 Wien, Schreygasse 3, täglich von 8:00 bis 20:00 Uhr.

– Wohnungslosenhilfe Haus Hetzendorf: 1120 Wien, Hetzendorfer Straße 55, täglich von 8:00 bis 20:00 Uhr.

– Wohnungslosenhilfe Haus Heiligenstadt: 1190 Wien, Gunoldstraße 16, täglich von 8:00 bis 20:00 Uhr.

– Johanniter Tirol: 6020 Innsbruck, Josef-Wilberger-Straße 48/1. Stock, Mo-Fr (werktags) von 8:00 bis 16:00 Uhr

Alle Informationen zum Weihnachtstrucker, inklusive der Packliste, sind auf der Website www.johanniter.at/weihnachtstrucker verfügbar.