Kabarettpreise des Jahres mit viel Humor und Tiefgang

Mit großem Beifall und einer gesunden Portion Humor wurden bei der gestrigen Preisverleihung des Österreichischen Kabarettpreises 2024 besondere Leistungen im Bereich der Kabarettkunst gewürdigt.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Abends stehen für eine lebendige und kritische Kabarettszene, die sich nicht nur der Unterhaltung verschreibt, sondern auch gesellschaftliche Missstände aufzeigt und zum Nachdenken anregt.

Der Abend beginnt mit Förderpreisträgerin Christina Kiesler

Den Auftakt machte Christina Kiesler, die den Förderpreis erhielt. Die bekannte Kabarettistin Gudrun Nikodem-Eichenhardt von den „Kernölamazonen“ lobte die Arbeit ihrer Kollegin und betonte deren Fähigkeit, gesellschaftliche Schieflagen auf humorvolle Weise zu beleuchten, ohne belehrend zu wirken. Kiesler selbst reflektierte in ihrer Dankesrede charmant über verpasste Siege aus ihrer Kindheit und beschloss ihre Rede mit einem „Hoch auf die Enttäuschung“.

Hauptpreisträgerin Sonja Pikart: Ein historischer Hattrick

Der Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Hauptpreises an Sonja Pikart, die damit als einzige lebende Person den sogenannten „Kabarettpreis-Hattrick“ erreichte. Nach ihrem Förderpreis 2019 erhielt sie in diesem Jahr sowohl den Hauptpreis als auch den Programmpreis. Pikart zeigte sich überwältigt von der Auszeichnung und betonte die Freude, Menschen beruflich zum Lachen bringen zu dürfen.

Das Team von „Pub Quiz Bizarre“, bestehend aus Magda Leeb, Antonia Stabinger und Elli Bauer, trug humorvoll zur Verleihung bei, indem es den Gästen ein Quiz mit charmant vorhersagbaren Fragen stellte. Natürlich war die Antwort auf die Frage, wer den Kabarettpreis-Hattrick geschafft habe, keine Überraschung: „Sonja Pikart!“

Ein Publikumsliebling: Onlinepreis für Toxische Pommes

Der Onlinepreis, der als Publikumspreis vergeben wird, ging in diesem Jahr an „Toxische Pommes“. Jonny Balchin, alias „The Austrian Kiwi“ und Preisträger des Vorjahres, würdigte in seiner Laudatio den einzigartigen Ansatz von Toxische Pommes, wichtige soziale und politische Themen humorvoll aufzugreifen. Toxische Pommes bedankte sich herzlich und hob die besondere Bedeutung dieses Preises hervor, da er eine direkte Anerkennung durch die Zuschauerinnen und Zuschauer darstellt.

Sonderpreis für „Wir Staatskünstler“: Politisches Kabarett in Ehren

Ein besonderer Moment war die Vergabe des Sonderpreises an das Trio „Wir Staatskünstler“. In einer anerkennenden Rede betonte der Falter-Chefredakteur Florian Klenk die Rolle der Künstler in der österreichischen Kabarettszene und bezeichnete sich selbst humorvoll als „Hebamme der Staatskünstler“. Die Gruppe wurde für ihre Fähigkeit gelobt, politische Skandale mit Witz und Tiefgang auf die Bühne zu bringen und damit Missstände sichtbar zu machen. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdigte das Trio in einer Videobotschaft, in der er seine Freude über ihr Engagement zum Ausdruck brachte.

Der Programmpreis für das GHÖST Trio: Kabarett mit surrealem Twist

Das „GHÖST Trio“ – bestehend aus Sonja Pikart, Berni Wagner und Christoph Fritz – wurde mit dem diesjährigen Programmpreis ausgezeichnet. Maria Muhar hielt die Laudatio und beschrieb die Performance des Trios als „surrealen Sicherheitsvortrag“. Das GHÖST Trio schaffe es, unter dem Deckmantel des Kabaretts eine außergewöhnlich skurrile, aber zugleich tiefgründige Show zu liefern.

Unterstützung durch starke Partner: Die Rolle der Sponsoren

Die Österreichischen Lotterien waren erstmals als Sponsor des Abends vertreten. Gerlinde Wohlauf überreichte den Förderpreis an Christina Kiesler und unterstrich die Vision der Lotterien, „Glücksmomente zu schaffen“. Auch die HDI Versicherung ist seit 13 Jahren ein verlässlicher Partner des Kabarettpreises. HDI-Vorstand Thomas Lackner übergab Sonja Pikart den Hauptpreis und hob die Bedeutung des Humors in herausfordernden Zeiten hervor.

Ein Abend voller Glückwünsche und Beifall

Mit einem Glas Wiener Wermut und süßen Köstlichkeiten von „Schofrulade“ stießen prominente Kabarettisten wie Caroline Athanasiadis, Katie Strasser, Birgit Denk, Hosea Ratschiller und viele andere auf die Erfolge ihrer Kolleginnen und Kollegen an. Die Preisträgerinnen und Preisträger des Österreichischen Kabarettpreises 2024 haben erneut gezeigt, wie wichtig das Kabarett für eine offene und kritische Gesellschaft ist – ein Abend voller Humor, Ehrungen und kollegialem Beifall.