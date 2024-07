Kabinger wird Teil der Wiesbauer Familien-Holding

Per 1. Oktober 2024 übernimmt die Wiesbauer-Gruppe die Fleischerei Kabinger mit Sitz im niederösterreichischen Payerbach.

Der traditionsreiche Familienbetrieb mit 50 Mitarbeitern produziert hochwertige Wurstspezialitäten für die Gastronomie sowie den regionalen Lebensmitteleinzelhandel und erzielt einen Jahresumsatz von 15 Mio. Euro.

Erweiterung der Wiesbauer Familien-Holding

„Wir freuen uns sehr, unsere Wiesbauer Familien-Holding um ein namhaftes Familienunternehmen zu erweitern. Mit der Übernahme der Firma Kabinger investieren wir einmal mehr in die Zukunft und schaffen nicht nur neue Produktionskapazitäten, sondern gewinnen gleichzeitig auch 50 Facharbeiter mit teils langjährigem Know-how“, erklärt Thomas Schmiedbauer, Vorstandsvorsitzender der Wiesbauer Holding AG.

Tradition und Kontinuität

1927 gegründet, ist die Fleischerei Kabinger bereits seit vier Generationen tief in der Region Rax-Schneeberg verankert und steht mit ihrem breiten Spezialitäten-Sortiment für traditionelles Fleischerhandwerk. „Ich habe das Unternehmen vor 40 Jahren von meinem Vater übernommen und freue mich, das weitere Bestehen durch die Eingliederung in die renommierte Wiesbauer-Gruppe sicherstellen zu können“, so Firmenchef Josef Kabinger. An der Seite von Ernst Stocker, Geschäftsführer Wiesbauer-Gourmet, wird er den Betrieb noch bis September 2026 weiter operativ leiten.

Kontinuität für Mitarbeiter und Kunden

Für die Mitarbeiterund Kunden wird sich durch die Übernahme nichts verändern. Alle Beschäftigten am Standort Payerbach werden übernommen und auch die Marke Kabinger bleibt bestehen und soll weiter ausgebaut werden. „Zusätzlich zu den regionalen Schmankerln wollen wir den Produktionsstandort für die gemeinsame Entwicklung neuer innovativer Rezepturen nutzen. Somit können wir auf Nachfrage unserer Partner aus Gastronomie und Handel künftig auch Sonderproduktionen in kleinen Mengen anbieten“, so Ernst Stocker.

Zukunftsperspektiven

Durch die Integration der Fleischerei Kabinger in die Wiesbauer-Gruppe wird nicht nur die Tradition des Familienunternehmens fortgeführt, sondern auch dessen Zukunft gesichert. Mit der gebündelten Expertise beider Unternehmen sollen innovative Produkte entwickelt und die Marktposition weiter gestärkt werden.