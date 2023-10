Kaiser Wiesn 2023: Ein zünftiges Fest für alle!

Die diesjährige Kaiser Wiesn startete mit einem Paukenschlag und einer beeindruckenden Gästeliste. Schon am ersten Wochenende des Events versammelten sich illustre Persönlichkeiten, darunter Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, Bezirksvorsteher Alexander Nikolai, und Dompfarrer Toni Faber, um das Spektakel gebührend zu eröffnen.

Traumstart mit viel Prominenz

Unter tosendem Jubel begann der Festzug, gefolgt von dem traditionellen Bieranstich, der in wohlwollender Weise von Dompfarrer Toni Faber gesegnet wurde. Die Prominenz ließ sich nicht lumpen, denn auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die ehemaligen Ski-Asse Hans Knauß und Nici Schmidhofer, Fußball-Legende Toni Polster, Kultbäcker Kurt Mann, Österreichs stärkster Mann Matthias Göth, Strafverteidiger Manfred Ainedter, Journalist Karl Hohenlohe und seine Ehefrau Martina Hohenlohe (Herausgeberin Gault & Millau), Schauspielerin Selina Graf, Ex Miss Austria Tanja Duhovich, die Dancing Star-Profis Conny Kreuter und Herby Stanonik, Regisseur und ROMY-Preisträger Marvin Kren und viele andere feierten mit.

Vielfältiges Programm für jedermann

Der überwältigende Erfolg der diesjährigen Kaiser Wiesn ist nicht zuletzt dem sensationellen Mix an Programm-Highlights für Alt und Jung geschuldet. Das Fest bot Unterhaltung für jeden Geschmack und dies wurde durch bewährte Partner und Sponsoren wie Gösser, Wiesbauer und erstmals OBI ermöglicht.

Gösser-Zelt: „Die Edlseer“ und ausgelassene Stimmung Im Gösser-Zelt, das übrigens das größte auf der Kaiser Wiesn war, brachte die Kultband „Die Edlseer“ die Besucher zum Tanzen und Mitsingen. Die Stimmung war ausgelassen, und die Gäste genossen die Musik und das köstliche Gösser-Bier. Wiesbauer-Zelt: Schlager-Legenden und die Fire Fighters Night Im Wiesbauer-Zelt wurde die Stimmung von Schlager-Legenden wie Jazz Gitti und Andy Borg angeheizt. Die Gäste tanzten und feierten ausgelassen. Ein weiteres Highlight war die Fire Fighters Night, bei der der exklusive Feuerwehrkalender 2024 präsentiert wurde. OBI-Kaiserzelt: Romantik und spektakuläre Shows Im OBI-Kaiserzelt erlebten die Besucher nicht nur Romantik pur, sondern auch beeindruckende Shows. Bereits am 22. September überraschte ein Gast seine Freundin mit einem Heiratsantrag, der auf der Bühne stattfand und die Herzen der Anwesenden schmelzen ließ. Johann Pittermann, der Veranstalter, war persönlich Zeuge dieses bewegenden Moments. Neben der Romantik gab es im OBI-Kaiserzelt spektakuläre Vorführungen verschiedener Polizei-Einheiten, darunter die Hundestaffel, Motorrad-Einheiten und die WEGA. Ebenfalls erwähnenswert ist die „Studi“-Wiesn, bei der Studierende ermäßigte Ticketpreise und eine Maß Bier genießen konnten.

Charity-Wiesn und musikalische Wuchteln

Stiletto Rockband | ©Stefan Burghart

Zu einem exklusiven, rein weiblichen Get-together luden die beiden Unternehmerinnen Sandra Soravia-Lepuschitz und Renate Altenhofer. Ihr SISI-Kränzchen in der Kaktus-Alm lockte rund 200 VIP-Ladys an. Der Reinerlös der Veranstaltung ging an den Verein „Wiener Frauenhäuser“.

Für beste musikalische Stimmung sorgten auf der Kaiser Wiesn heuer unter anderem auch die Bands „Bengels Reloaded“, die „Lauser“ oder die „Mountain Crew“. Und der „Kaiser Wiesn Kaiser“ selbst Johann Pittermann erwies sich nicht nur als exzellenter Gastgeber, sondern auch als großartiger Musikus!

„Sicher ist sicher“

Auch das Thema „Sicherheit“ stand bereits bei der Planung und Konzeption der „Kaiser Wiesn 2023“ im Fokus. Unter dem Motto „Sicher ist sicher“ wurde ein umfangreiches Sicherheitskonzept ausgearbeitet und erfolgreich umgesetzt. Unter anderem gab es gemeinsam mit Alexander Nikolai, Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, eine enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und der Security-Firma Thurs, deren MitarbeiterInnen überdies psychologisch geschult sind sowie zu einem Mindestanteil aus 30% weibliche Mitarbeiterinnen bestehen.

Des weiteren fand sich auf allen Damen-Toiletten der Aushang, dass sich Mädchen und Frauen mit der Frage „Ist Luisa da?“ an das informierte und geschulte Personal auf dem gesamten Gelände der Kaiser Wiesn wenden und im Fall des Falles unmittelbar und diskret Hilfe bekommen konnten. Erfreulicherweise kam es unter dem friedlichen Partyvolk auf der Kaiser Wiesn zu keinem einzigen Übergriff.