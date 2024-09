O’zapft ist! Die Kaiser Wiesn feiert den Auftakt der Saison

Heute war es endlich soweit: Die Wiener Kaiser Wiesn öffnete feierlich ihre Tore. Im Herzen des Praters versammelten sich zahlreiche Ehrengäste, Prominente und Besucher, um bei strahlendem Sonnenschein die lang ersehnte Eröffnung mitzuerleben.

Unter dem Motto „Das Leben is a Fest!“ wurde das Festgelände nach vier Wochen intensiver Vorbereitungen und über 10.000 Arbeitsstunden für das Publikum freigegeben.

Feierlicher Auftakt und Festumzug

Die Eröffnungszeremonie begann traditionsgemäß am Schweizerhaus Platz. Johann Pittermann, Chef und Geschäftsführer der Wiener Kaiser Wiesn, begrüßte die Gäste und führte den Festzug gemeinsam mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und dem Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, Alexander Nikolai, an. Begleitet von Musikkapellen, Volkstanzgruppen und einer Bier-Pferdekutsche mit Gösser-Markenbotschafter Hans Knauß, zog die Gesellschaft in Richtung des 20.000 Quadratmeter großen Festgeländes.

Offizielle Eröffnung und Bieranstich

Am Festgelände angekommen, führte Moderatorin Eva Pölzl die Gäste durch den weiteren Verlauf der Eröffnung. Zahlreiche Vertreter der Stadt Wien und prominente Partner des Festes, darunter Bernhard Mitteröcker von der Brau Union/Gösser, Kathrin Brandtner von Wiesbauer und Daniel Benko von Gasteiner, gaben sich auf der Festbühne die Ehre. Bevor der offizielle Bieranstich, traditionell als Highlight der Eröffnung, stattfand, nahm Wiens Dompfarrer Toni Faber die obligatorische Biertaufe vor. Mit dem Ausruf „O’zapft is!“ wurde das Fest schließlich offiziell eröffnet.

Musikalischer Auftakt und VIP-Empfang

Für die musikalische Unterhaltung sorgten „Die Lauser“ und „Die Edelseer“, die das Publikum sofort in Feierlaune versetzten. Im Anschluss an die offizielle Eröffnung wurden die geladenen Gäste in die Kaktus Alm zum VIP-Empfang geleitet. In gemütlicher Atmosphäre genossen die Gäste dort traditionelle Wiesn-Schmankerl und stimmungsvolle Musik, während auf den Bänken geschunkelt wurde.

Prominenz auf der Wiesn

Auch zahlreiche prominente Persönlichkeiten ließen sich die Wiener Kaiser Wiesn nicht entgehen. Unter den Gästen waren unter anderem Doris Bures, die Zweite Präsidentin des Nationalrats, Bundesministerin Klaudia Tanner, Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl, Profitänzerin Conny Kreuter, sowie die Miss und Mister Austria 2024, Lucia Sisic und Christopher Dengg. Der gesellige Abend in der Kaktus Alm bot den Gästen die perfekte Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre das Brauchtumsfest zu feiern.

„Wir haben die letzten zwölf Monate intensiv daraufhin gearbeitet und sind sehr stolz heute die Wiener Kaiser Wiesn 2024 offiziell zu eröffnen. Wir freuen uns sehr, dass es uns wieder gelungen ist, mit unseren langjährigen und auch neuen Partnern ein Fest zu gestalten, das der Bezeichnung „Österreichs größtes Brauchtums- und Oktoberfest“ mehr als gerecht wird. Unsere BesucherInnen dürfen sich ab heute 18 Tage lang auf fulminante Musik-Acts, kulinarische Köstlichkeiten und ausgelassene Stimmung freuen. Die Wiener Kaiser Wiesn bietet Gaudi für jeden! Wir sind ein Ausdruck von Österreichs Kultur, Brauchtum und von Gemeinschaft und freuen uns, wenn wir auch dieses Jahr wieder die Menschen zusammenbringen und den Rekord von über 400.000 BesucherInnen erneut brechen werden!“ Johann Pittermann Wiesn Chef und Geschäftsführer