Kalender 2025: Entdecken Sie das Wien von gestern

Für alle, die sich in die goldenen Zeiten des alten Wiens entführen lassen wollen, gibt es jetzt etwas ganz Besonderes. Der Kalender „Wien, wie es früher war“ ermöglicht einen einzigartigen Blick auf das Leben in der Stadt vergangener Tage.

Mit historischen Fotografien und informativen Texten nimmt der Kalender die Leser:innen mit auf eine Reise ins Wien der Jahrhundertwende. Er zeigt uns vertraute Orte, die sich längst verändert haben, und führt uns zu fast vergessenen Ecken, die heute kaum noch zu finden sind. Durch die Gegenüberstellung von damals und heute wird deutlich, wie sehr sich das Gesicht der Stadt über die Jahrzehnte gewandelt hat.

Spannende Geschichten aus der Vergangenheit

Was war eigentlich der „Ratzenstadl“? Warum stand mitten in Wien ein „Elefantenhaus“? Diese und viele andere faszinierende Geschichten aus der Wiener Geschichte warten darauf, entdeckt zu werden. Der Kalender öffnet Fenster zu einer Zeit, in der Wien noch anders aussah und gleichzeitig denselben besonderen Charme hatte, der die Stadt auch heute noch ausmacht.

Ein Blick hinter die Kulissen der Geschichte

Alexander Fried, hat sich auf die Gegenüberstellung von historischen und modernen Fotos seiner Heimatstadt spezialisiert. Auf seiner Seite zeigt er, wie sich das Stadtbild Wiens im Laufe der Jahre verändert hat. Der Kalender „Wien, wie es früher war“ ist eine Fortsetzung dieses Projekts und eine perfekte Gelegenheit, Wiens Geschichte visuell zu erleben.

Jetzt entdecken!

Der Kalender „Wien, wie es früher war“ für 2025 ist ein Muss für alle Wien-Liebhaber und Geschichtsinteressierten. Tauchen Sie ein in die Vergangenheit der Stadt und lassen Sie sich von den Geschichten und Bildern verzaubern. Weitere Informationen und Bestellungen finden Sie unter wienkalender.leporello.at.