Kaninchen ausgesetzt: Erschütternde Tierquälerei

Immer wieder werden in Wien traurige Fälle von Tierquälerei bekannt. Besonders alarmierend ist die zunehmende Aussetzung von Kaninchen auf herzlose Weise. Obwohl das Osterwochenende gerade erst vorüber ist, zeichnet sich bereits ein beunruhigender Trend ab: Kaninchen werden einfach wie Müll entsorgt.

Das TierQuarTier Wien verzeichnet eine besorgniserregende Zunahme solcher Vorfälle, bei denen Tiere auf grausame Weise ihrem Schicksal überlassen werden.

Tragische Fälle und erschütternde Funde

In den letzten Tagen wurden mehrere tragische Fälle gemeldet, die das Team der Tierrettung Wien zur Hilfe eilte. Ein besonders schockierender Vorfall ereignete sich im dritten Bezirk, wo zwei Kaninchen im Alter von nur zwei Jahren in einer geschlossenen Plastikbox im Stiegenhaus gefunden wurden. Die Box war lediglich mit winzigen Luftlöchern versehen und mit Klebeband versiegelt. Niemand kann erahnen, wie lange die armen Tiere in dieser qualvollen Situation ausgeharrt haben, bevor sie endlich gerettet wurden.

Auch in anderen Teilen Wiens wurden herzzerreißende Funde gemacht. In Ottakring wurden neun Kaninchenbabys und ihre Eltern in einer kleinen Wanne zurückgelassen. Die Mutter litt unter Blutungen und musste dringend medizinisch versorgt werden. In der Donaustadt wurden zwei weitere Kaninchen in einem Karton im Müllraum aufgefunden. Ängstlich, panisch und vernachlässigt wurden sie von der Tierrettung ins TierQuarTier gebracht, wo sie sofort medizinisch versorgt wurden. Die Krallen der Kaninchen waren bereits auffällig lang, ein deutliches Zeichen für eine schlechte Haltung.

Hoffnung im TierQuarTier

Die geretteten Tiere befinden sich nun in der Obhut des TierQuarTiers, wo sie liebevoll gepflegt und aufgepäppelt werden. Ziel ist es, den Tieren die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen und schließlich ein neues liebevolles Zuhause zu finden, in dem sie geschätzt und geliebt werden.

Appell an die Verantwortung der Menschen

Diese tragischen Ereignisse verdeutlichen die Grausamkeit, die Tiere erleiden, wenn sie gedankenlos angeschafft und dann verantwortungslos entsorgt werden. Es ist unerlässlich, dass Menschen sich bewusst machen, dass die Anschaffung eines Haustieres eine langfristige Verpflichtung darstellt und mit größter Verantwortung einhergeht. Tiere sind Lebewesen mit Gefühlen und Emotionen, die unsere Sorgfalt und Liebe verdienen.

Hinweise erbeten

Wenn Sie eines der ausgesetzten Tiere wiedererkennen oder einen Verdacht haben, wer die Tiere ausgesetzt haben könnte, melden Sie sich bitte. Sachdienliche Hinweise sind an das Fundservice für Haustiere unter 01/4000 80 60 erbeten. Es sei darauf hingewiesen, dass das Aussetzen von Tieren verboten ist und Strafen bis zu € 7.500,- drohen.

„Die Vorfälle der letzten Tage haben uns zutiefst schockiert. Die Haltung eines Kaninchens bedeutet große Verantwortung. Wie jedes Tier benötigen auch Kaninchen tägliche Pflege und Zuneigung. Und das für ein ganzes Kaninchenleben, das bis zu 10 Jahre dauern kann. Sie sind soziale Wesen, die paarweise gehalten werden müssen und viel Platz benötigen. Bevor man sich ein Haustier anschafft, sollte man sich gründlich überlegen, ob man der Verantwortung gewachsen ist.“ Bernadette Altrichter Tierheimleitung TierQuarTier