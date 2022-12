Der Volksschauspieler Karl Merkatz ist gestorben. Merkatz verstarb kurz nach seinem 92. Geburtstag.

Karl Merkatz wurde am 17. November 1930 geboren. Der Schauspieler wurde unter anderem für seine Verkörperung des Edmund „Mundl“ Sackbauers in der Serie „Ein echter Wiener geht nicht unter“, sowie des Karl Bockerers in der Filmreihe „Der Bockerer“ bekannt. Er engagierte sich sozial, war unter anderem von 1999 bis 2001 Vorsitzender von SOS Mitmensch.

Für seine schauspielerischen Leistungen wurde Karl Merkatz vielfach ausgezeichnet. Unter anderem erhielt er 1995 die Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold für seine Verdienste an Wiener Theatern und als exzellenter Darsteller von wienerischen Typen.