Kaum Chancen: Wiener Sport-Vereine am Boden

Der aktuelle Wiener-Bezirksblatt-Blick auf die heimischen Liga-Tabellen ist ernüchternd. Praktisch keine Spitzenmannschaft hat wirklich gute Titel-Chancen. Wobei zweimal im Cup noch was möglich sein könnte.

Mit der Sportstadt ist es derzeit nicht weit her. So schwach wie heuer waren die Wiener Spitzenteams überhaupt noch nie – es gibt kaum eine Titel-Chance. Das Wiener Bezirksblatt macht die durchaus ernüchternde Bestandsaufnahme.

Historische Eishockey-Pleite

Aus und vorbei heißt es im Eishockey. Die Capitals sind im Grunddurchgang ausgeschieden. Historisch schlecht nach Trainer-Rochaden und Fehleinkäufen. So etwas hat es in Kagran seit 20 Jahren nicht gegeben. Als Gründe wird ein geringeres Budget und Fehler in der Vorbereitung angegeben. Da heißt es schleunigst die Ärmel hochkrempeln.

Fußballer sehr durchschnittlich

Nicht ganz so schlecht sind die Wiener Fußballer. Die Austria aus Favoriten kämpft aktuell um die Top-6, liegt bei 10 % ­Titel-Chance. Rapid ist zwar ähnlich schwach in der Liga, die Grün-Weißen aus Hütteldorf haben aber noch den Cup mit 30 % Titel-Chance (laut den WBB-Experten). Mit der leichten Cup-Auslosung im Halbfinale gegen Leoben war das Glücksengerl hold. Das zweite Halbfinale lautet Salzburg gegen Sturm.

Fivers sind dabei

Durchaus noch intakt sind die Chancen für die Basketballer: BC Vienna steht derzeit auf Platz 8 der Liga-Tabelle, die Timberwolves auf Platz 10. Hier würde das WBB die ­Titel-Quote für BC mit 25 % beziffern. Bei Timberwolves mit 5 %.

Womit wir beim aktuell boomenden Handball sind: Die Fivers kommen auf 40 % Titel-Chance, da sie noch den Cup vor Augen haben. In der Liga sind die Leistungen durchwachsen: Auf eine knappe Niederlage gegen Krems folgte ein starker 34:28-Sieg gegen Bregenz. Das Potential ist mit Sicherheit da, alles scheint heuer möglich …

Aktuelle Infos zu den Vereinen: https://www.skrapid.at/, https://fk-austria.at/, https://www.vienna-capitals.at/, https://www.fivers.at/, https://viennatimberwolves.at/

Fivers-Stütze und Nationalteam-Spieler Eric Damböck zieht ab. Die Fivers sind noch gut im Rennen (Bild: Nigg).