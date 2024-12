Kinder sorgen für neuen Motorik-Park in Hernals

In einem inspirierenden Beispiel für Bürgerbeteiligung wurde im 17. Bezirk ein neuer Motorik-Park eröffnet. Diese neue Attraktion entstand aus den kreativen Vorschlägen der Schüler Lorin (9) und Reto (11) und bietet eine aufregende Mischung aus Balancieren und Klettern.

Im Clemens-Krauss-Park an der Richthausenstraße wurde kürzlich ein neuer Motorik-Park eröffnet. Bei der Eröffnungsfeier waren die beiden Ideenlieferanten, die Schüler Lorin (9) und Reto (11), sowie die in der Stadt für die Errichtung der Anlage Verantwortlichen, Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ), anwesend. Alle vier wagten sich auf die Balken und Wippen und überstanden den Parcours unverletzt. Der Motorik-Park wurde im Rahmen der Initiativen der Kinder- und Jugendmillion umgesetzt, die sich dafür einsetzt, dass die Wünsche der Kinder gehört und möglicherweise in die Tat umgesetzt werden.

Ein Jahr später

In Hernals wurde bereits letztes Jahr genau auf die Ideen der Brüder Reto und Lorin gehört. Die Vision der beiden Schüler, im Clemens-Krauss-Park einen Balancier- und Kletterpark zu errichten, fand große Zustimmung. Genau ein Jahr später wurde die Idee Realität, und die Brüder blicken voller Stolz auf ihren Park.