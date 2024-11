Zeit zum Spielen: Kinder übernehmen das Rathaus!

Seit dem symbolischen Banddurchschnitt am Montag, den Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und Kinder-Vizebürgermeisterin Alessandra P. vorgenommen haben, gehört das Rathaus den Kindern. Bis Freitag, den 23. August, dürfen sie ihre eigene Stadt gestalten. Die Veranstaltung „Rein ins Rathaus“ öffnet täglich von 10 bis 17 Uhr ihre Türen, der Eintritt ist frei.

In dieser Woche übernehmen Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren die Verantwortung. Sie schlüpfen in verschiedene Berufe, verdienen Holli-Cents (die Währung der Kinderstadt), zahlen Steuern und entscheiden, ob sie ihr Geld ausgeben oder in ein Grundstück investieren. Täglich wählen sie ihre politischen Vertreter*innen, die Gesetze und Steuern erlassen. Die Kinderstadt bietet ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Demokratie hautnah zu erleben.

Am Mittwoch dürfen die Kinderstadt-Journalistinnen ihre Fragen an die Bürgermeisterinnen richten. Die Kinder sind begeistert: „Es ist einfach cool hier! Man kann alles Mögliche ausprobieren, auch Politiker*in werden. Ich finde es super und freue mich auf die nächsten Tage!“

Partizipation von Anfang an

„Partizipation ist der Schlüssel zu einem starken Miteinander. In der Kinderstadt erleben die Kinder spielerisch, wie eine Stadt funktioniert. Ob als Müllfrau, Journalistin, Bäckerin oder Banker*in – hier wird Demokratie lebendig. Die Kinder gestalten ihre Stadt mit Verantwortung und kreativen Ideen,“ erklärt Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

Exklusiv für Kinder

Erwachsene Begleitpersonen müssen draußen bleiben – sie können in den Wartezonen im Arkadenhof verweilen.