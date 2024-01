Buntes Treiben im Prater: Faschingsumzug der Kinderfreunde

Am Sonntag, den 4. Februar 2024, erstrahlt der Wiener Prater in einem Farbenmeer aus Kostümen und fröhlichem Gelächter. Grund dafür ist der alljährliche Faschingsumzug der Kinderfreunde, der von 14 bis 16 Uhr Jung und Alt zu einem unvergesslichen Erlebnis einlädt.

Der Faschingsumzug hat sich im Laufe der Jahre zu einem festen Bestandteil der Wiener Tradition entwickelt und lockt Familien aus allen Ecken der Stadt an. Die Veranstaltung verspricht nicht nur jede Menge Spaß und Spiele, sondern auch eine Atmosphäre, die die Herzen der faschingsbegeisterten Besucher höherschlagen lässt.

Bunte Kostüme erobern den Prater

Ein Highlight des Umzugs sind zweifelsohne die kunterbunten Kostüme, mit denen die kleinen und großen Teilnehmer die Straßen des Praters bevölkern. Von Prinzessinnen über Superhelden bis hin zu kreativen Eigenkreationen – hier ist Platz für die vielfältigsten Verkleidungen. Die Kinderfreunde ermutigen alle Besucher dazu, sich in ihren liebsten Faschingsoutfits zu präsentieren und damit das bunte Spektakel zu bereichern.

Spiel und Spaß für Groß und Klein

Die Veranstaltung bietet jedoch weit mehr als nur einen farbenfrohen Umzug. An verschiedenen Stationen entlang der Strecke können die Teilnehmer an unterhaltsamen Spielen teilnehmen, sich kunstvoll geschminken lassen oder an Bastelständen ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Für die kleinen Naschkatzen unter den Besuchern stehen Luftballons und frisch gebackene Krapfen bereit, um die Energie für weitere Faschingsabenteuer zu tanken.

Kostenloser Faschingszauber für alle

Ein besonderes Highlight ist die Tatsache, dass die Teilnahme am Faschingsumzug der Kinderfreunde kostenlos ist. Damit wird gewährleistet, dass wirklich jeder die Möglichkeit hat, an diesem fröhlichen Treiben teilzunehmen. Die Organisatoren hoffen, dass die kostenfreie Teilnahme es Familien ermöglicht, gemeinsam eine unvergessliche Zeit zu verbringen und die Verbundenheit zur Stadt und ihren Traditionen zu stärken.