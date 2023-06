Kinderlesefest: Gewinne 3 woom NOW Kinderfahrräder

Das alljährliche Wiener Kinderlesefest ist zurück und geht wieder auf Tour! Auch in diesem Jahr hatten Volksschulen die Möglichkeit, sich bei den Veranstaltern, echo event zu melden und Bücher für ihre Schülerinnen und Schüler zu erhalten.

Das Kinderlesefest versteht sich als Leseförderung der anderen Art und möchte das Lesen ohne mahnenden Zeigefinger als positives Erlebnis darstellen.

Gratis Buchverteilungen

Neben der Verteilung der Bücher in den Schulen, haben die jungen LeserInnen dieses Jahr die Möglichkeit, sich ihre Ferienlektüre in drei ausgewählten Einkaufszentren abzuholen. Diese bieten den jungen Leserinnen und Lesern die Möglichkeit, ihre Begeisterung für das Lesen mit Gleichgesinnten zu teilen.

All jene, die keine Zeit haben, ihr Buch am 30. Juni bzw. 1. Juli abzuholen, können ihr Sommerbuch am Montag, den 3. Juli 2023 zwischen 14.00 und 16.00 Uhr in der Windmühlgasse 26, 1060 Wien noch beziehen.

30. Juni 10:00 – 14:00 Uhr huma eleven 30. Juni 12:00 – 16:00 Uhr Millenium City 1. Juli 12:00 – 16:00 Uhr Lugner City

Gewinnspiel

Schreiben Sie uns einfach welches Buch Ihr Kind am liebsten liest, und mit etwas Glück steht bald eines von 3 woomTM NOW – das Urban Lifestyle Bike für Kids von 6 bis 14 Jahren bei Ihnen zu Hause!

Das woomTM NOW ist ein leichtes und vollausgestattetes Fahrrad mit revolutionärer Rahmenarchitektur und besonderen Features. Angelehnt an die Ästhetik der Welt der Fahrradbot*innen, kombiniert das woom NOW ein integriertes Front Rack mit einem kleineren Vorderrad. Das sieht stylish aus und macht die Fahrt auch mit Gepäck sicher und stabil. Mehr Informationen unter: woom.com

Einsendeschluss ist der 25.6.2023

